Rådgiver: Rusland angriber fortsat Mariupols stålværk

Russiske styrker fortsætter mandag deres angreb mod stålværket Azovstal i den ukrainske havneby Mariupol. Det siger en rådgiver for den ukrainske præsident ifølge Reuters.

Tidligere mandag meddelte det russiske forsvarsministerium ellers, at Rusland vil lade civile forlade stålværket.

Ifølge ministeriet ville russiske styrker stoppe alle aggressioner i området fra klokken 13 dansk tid. De civile må, hvis de forlader værket, bevæge sig hvorhen de vil ifølge Rusland.

Det tilføjes, at Ukraine skal 'hejse hvide flag' ved Azovstal for at vise, at man er klar til at evakuere civile.

Denne information vil blive videregivet til ukrainske styrker på værket via radio hvert 30. minut.

Ukraine har ikke indgået nogen aftale med Rusland om humanitære korridorer - sikre ruter for civile - væk fra stålværket mandag. Det oplyser vicepremierminister Iryna Veresjtsjuk.

- Det er vigtigt at forstå, at en humanitær korridor først åbner ved en aftale indgået fra begge sider. En korridor annonceret fra én side er ikke sikker og er derfor ikke en humanitær korridor, siger hun i beskedtjenesten Telegram.

Det er uklart, præcist hvor mange civile der befinder sig i området ved stålværket. Det anslås, at der er flere hundreder af civile.

Derudover befinder også de sidste ukrainske styrker i Mariupol sig ved stålværket. Der menes at være et par tusinde ukrainske soldater tilbage.

Havnebyen Mariupol har i flere uger været belejret af Rusland.

Rusland har flere gange opfordret de tilbageværende ukrainske styrker til at overgive sig. Det er sket med lovning om at skåne deres liv.

Ukrainerne har dog nægtet at overgive sig.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, sagde i sidste uge, at russerne ikke længere ville prøve at storme stålværket. I stedet skulle det omringes.

Ukraine har dog siden flere gange meldt om russiske forsøg på at storme værket.

FN's generalsekretær, António Guterres, rejser tirsdag til Moskva for at mødes med Putin.

Ruslands udenrigsministerium oplyser mandag, at man blandt andet vil drøfte situationen i Mariupol og stålværket Azovstal med ham.

Kort efter at Guterres har været i Moskva, rejser han til Ukraine. Der skal han tale med landets præsident, Volodymyr Zelenskyj.