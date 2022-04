Rædsler i Ukraine: 25 holdt fanget i 'voldtægts-kælder'

25 kvinder og piger i alderen 14 til 24 år blev ifølge den ukrainske ombudsmand for menneskerettigheder voldtaget på skift i en kælder i den nu befriede by Butja

I en kælder i den befriede landsby Butja er 25 kvinder og piger i alderen 14 til 24 år blevet holdt indespærret og brutalt voldtaget.

Ni kvinder er blevet gravide som følge af den systematiske voldtægt af kvinderne.

Det hævder den ukrainske ombudsmand for menneskerettigheder, Ljudmyla Denisova, over for BBC.

Historien om rædselskælderen i Butja er én af mange historier, som i disse dage kommer ud fra den befriede landsby nordvest for hovedstaden Kiev.

Bruger voldtægt som våben

Voldtægt bliver ifølge Ljudmyla Denisova brugt som et våben mod ukrainske kvinder som hævn for den ukrainske modstand.

Vidneforklaringerne er mange, og ifølge The Guardian er der i byen blevet begået gruppevoldtægter, overgreb ved at true med våben og voldtægter foran kvindernes egne børn af de russiske besættelsesstyrker.

Omfanget af de russiske soldaters hærgen i de ukrainske forstæder er endnu umulig helt at fastslå, men til BBC fortæller Ljudmyla Denisova:

- Lige nu er det umuligt. Ikke alle er villige til at fortælle os, hvad der er sket med dem. Flertallet af kvinderne ønsker psykologisk støtte. Med mindre de giver os et vidnesbyrd, så kan vi ikke registrere det som kriminelle handlinger, siger hun.

Dmitri Peskov, som er talsmand for Kreml, benægter alt.

Anklagerne om voldtægter, seksuelle overgreb og vold mod den ukrainske civilbefolkning er ifølge ham 'løgn'.