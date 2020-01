Raketter rammer luftbase og Bagdads grønne zone

En katjusja-raket har ramt i den såkaldte Grønne Zone i Iraks hovedstad, Bagdad, hvor blandt andet USA's ambassade ligger.

Raketten ramte ikke så langt fra den amerikanske ambassade. Ingen er kommet til skade, oplyser det irakiske militær.

Samtidig siger sikkerhedskilder, at to raketter af samme type har ramt den militære luftbase al-Balad, hvor der også er amerikanske soldater.

Heller ikke her er der meldinger om dræbte eller tilskadekomne.

Men i al-Jadriya-kvarteret, der ligger ved Tigris-floden i nærheden af Den Grønne Zone, er fem mennesker såret i et mortérangreb, oplyser politikilder.

Den Grønne Zone er et topsikret område i Bagdad, hvor flere lande har deres diplomatiske missioner. De irakiske regeringskontorer ligger også her.

Amerikanske soldater på den amerikanske ambassade i Bagdad, 31. december 2019. Foto: Khalid al-Mousily / Ritzau Scanpix

Iransk milits advarer

Situationen er spændt i Irak, hvor iranskstøttet milits indirekte advarer om kommende angreb.

Den iranskstøttede shiamilits Kataib Hizbollah i Irak advarer nemlig irakiske sikkerhedsstyrker om, at de fra søndag aften skal holde sig mindst en kilometer fra amerikanske baser. Det rapporterer tv-stationen Mayadeen ifølge Reuters.

- Sikkerhedsstyrker må holde sig fra amerikanske baser på en afstand af ikke under tusind meter fra søndag aften, siger militsen ifølge tv-stationen Mayadeen.

Det sker efter drabet på den iranske general Qassem Soleimani i Bagdad fredag.

Iraks premierminister har lørdag erklæret, at landet afholder tre sørgedage for ofrene i det amerikanske angreb fra og med lørdag. Det oplyser regeringen i en pressemeddelelse.

General Qassem Soleimani blev slået ihjel i et droneangreb af USA. Foto: Arkiv / Ritzau Scanpix

Hele lørdag har der været tusindvis af mennesker på gaden flere steder i Mellemøsten.

Blandt andet i Iraks hovedstad, Bagdad, har sørgende bevæget sig på gaden, hvor de råber 'død over Amerika', skriver The Times.

Også i Irans hovedstad, Teheran, havde flere tusinde begivet sig på gaden i et sørge-optog forud for generalens begravelse. Også her lød råbene 'død over Amerika' og 'død over Israel', skriver Sky News.

Også i USA har folk taget til gaden. Her har der været demonstrationer i mere end 70 byer lørdag eftermiddag lokal tid. Mange af demonstrationerne er ifølge CNN sponsoreret af en anti-krigs-organisation ved navn ANSWER, som blev oprettet efter 9/11.

I Washington D.C. var der allerede varslet demonstrationer i en park foran Det Hvide Hus før angrebet på Soleimani. Her havde demonstranterne medbragt skilte, hvorpå der stod 'stop med at bombe Irak'.

Her ses folk på gaden i Teheran, Irans hovedstad. Foto: Wana News Agency / Ritzau Scanpix

