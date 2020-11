Ramt for to uger siden: Nu kommer ny 'katastrofal situation'

For kun lidt mere end to uger siden blev en række mellemamerikanske lande ramt af den voldsomme orkan Eta, som har kostet op mod 200 mennesker livet.

Eta nåede op og blev en såkaldt kategori 4-orkan, hvilket betyder vindstød på op mod 70 meter i sekundet, og forårsagede ødelæggelse og fortvivlelse i de lande, der blev ramt, efter orkanen som det første ramte Nicaragua 4. november.

Men nu, mindre end to uger efter, bliver netop Nicaragua ramt af en endnu voldsommere orkan.

Det melder den amerikanske vejrtjeneste National Hurricane Center (NHC).

Over 70 m/sek.

Den nye orkan, der har fået navnet Iota, er nemlig nået op på kategori 5, der vil sige vindstød på over 70 meter i sekundet.

En styrke, der ifølge den amerikanske vejrtjeneste vil få katastrofale følger for den hårdt prøvede nation.

Orkanen ventes nemlig at bevare den voldsomme styre, når den rammer den nordvestlige kyst i Nicaragua torsdag aften lokal tid.

'I løbet af torsdagen vil massivt regnfald fra Iota sandsynligvis føre til livstruende spontane oversvømmelser og floder, der går over deres breder, i dele af Mellemamerika. Oversvømmelser og mudderskred i Honduras og Nicaragua kan blive forværret af orkanen Etas nylige påvirkninger, der kan resultere i betydelige til potentielt katastrofale virkninger,' hedder det blandt andet i en risikovurdering fra NHC.

Et satellitbillede af Iota, der nærmer sig den mellemamerikanske kystlinje. Foto: AFP/RAMMB/NOAA/Ritzau Scanpix

- Ikke fair

Ifølge World Meteorological Organization kan der potentielt falde op mod 760 mm regn, mens uvejret står på. Til sammenligning er der i Danmark i gennemsnit faldet 792 mm regn på et helt år i perioden 2006-2015.

- Jeg er virkelig ked af det, for at være ærlig, for det er ikke fair, at vi efter at have været ramt af én orkan nu igen står over for en anden trussel for vores befolkning. Jeg ved ikke, hvad vi har gjort for at fortjene denne behandling, lyder det fra den lokale aktivist Presly Coleman Alejandro over for Washington Post.

Røde Kors anslår, at omkring 3,6 millioner mennesker er blevet ramt af orkanen Eta i forskelligt omfang, og at konsekvenserne kan række år frem. Og de konsekvenser risikerer altså at blive betydeligt værre, når Iota har ramt.