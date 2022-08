Rapport: Altødelæggende katastrofe på vej

På grund af klimaforandringer er der høj risiko for, at en gigantisk oversvømmelse rammer Californien, viser en ny rapport

Fra 1861-1862 var Californien hærget af en enorm oversvømmelse, en såkaldt 'megaflood.'

Mange områder stod under ni meter højt vand, og i den daværende hovedstad i staten Sacramento flød der i månedsvis murbrokker og andre rester fra huse rundt i tre meter højt vand.

Det lyder som et helt uvirkeligt scenarie, men det kan faktisk snart ske i Californien igen og endda endnu værre end dengang for 160 år siden.

Årsagen er klimaforandringer.

Værste nogensinde

En ny rapport fra Science Advances viser nemlig, at klimaforandringerne har fordoblet risikoen for, at en altødelæggende oversvømmelse kan ramme Californien inden for de næste fire årtier.

Californien er nemlig mere udsat for atmosfæriske floder, hvorfra der kan opstå voldsomme oversvømmelser. Og det er disse oversvømmelser, som klimaforandringerne har sat skub i.

Ifølge Daniel Swain, der er klimaforsker ved UCLA og en af forskerne bag rapporten, vil kommende oversvømmelser ikke kunne sammenlignes med noget, vi tidligere har været vidne til.

- Sådan en oversvømmelse i det moderne Californien vil sandsynligvis overstige skaderne fra et kraftigt jordskælv med en betydelig margin.

En flash oversvømmelse ramte Death Valley i Californien i 2022. Foto: JOHN SIRLIN/Ritzau Scanpix

Og rapporten advarer også om, at de såkaldte 'megafloods' vil blive værre og opstå hyppigere end nogensinde før.

'Undersøgelsen viser, at klimaforandringer allerede har øget risikoen for en oversvømmelse lig den fra 1862, men fortsatte klimaforandringer vil højst sandsynligt medføre en stigning i risici,' står der i rapporten.

Samtidig vurderer eksperter, at oversvømmelserne fremover kan opstå med kun 25-50 års mellemrum.

Skader til milliarder

Ligesom oversvømmelsen for 160 år siden kan den kommende også ramme hele staten Californien, hvilket bringer en masse mennesker i fare.

Dengang boede der 500.000 mennesker i staten, men i dag er det tal på 39 millioner.

Og ud over den menneskelige fare kan det også blive den dyreste naturkatastrofe til dato. Den kan nemlig komme til at koste helt op mod en billion dollars, svarende til cirka 7,3 billioner kroner (7.330.000.000.000).

Det vil være fem gange omkostningerne af orkanen Katrina, der indtil videre er den dyreste naturkatastrofe i amerikansk historie.

I 2005 hærgede orkanen Katrina i Louisiana, Mississippi og Alabama. Over 1500 mennesker døde i den forbindelse, og massevis af huse blev ødelagt og lå under vand. Her er det i New Orleans. Foto: Allen Fredrickson/Ritzau Scanpix

Alt håb er ikke ude

Men selv om rapporten i høj grad lyder som en dommedagsprofeti, så er det altså ikke for sent at bremse udviklingen.

Ifølge en anden forsker bag rapporten, Huang, kan risikoen stadig mindskes, hvis alle gør en indsats.

- Hvis vi arbejder sammen for at begrænse fremtidige udledninger, så kan vi også reducere risikoen for disse ekstreme begivenheder.

Daniel Swain peger også på et forbedret oversvømmelsesberedskab, så man kan mindske skaderne, når disse voldsomme oversvømmelser rammer.

- Jeg tror, at tabene ved de her oversvømmelser kan reduceres betydeligt ved at forny vores håndtering af oversvømmelser, vores vandforvaltningssystem og katastrofeberedskab, siger Swain.

