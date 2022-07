Rapport: Halvdelen af EU kan blive ramt af tørke i sommer

Der er risiko for, at næsten halvdelen af det totale landområde i EU bliver ramt af tørke denne sommer.

Sker det, kan det have konsekvenser for fødevareproduktionen.

Det konkluderer en rapport, som EU-Kommissionen har offentliggjort mandag.

Forskerne bag rapporten konkluderer, at 46 procent af EU's territorium er i risiko for at blive ramt af tørke i juli i år. 11 procent af områderne er det allerede.

Dermed er der tørkevarsel for 'en overvældende del af Europa netop nu', lyder det i rapporten.

For de ramte lande vil det kræve 'ekstraordinære tiltag for håndtering af vand og energi'.

Mange af de steder, der er tørkeramte eller i risiko for at blive det, bærer afgrøderne tydelige tegn på mangel på vand.

Tørken skyldes dels, at det ikke har regnet nok, og dels at tidlige hedebølger har ramt flere europæiske lande i maj og juni.

Italien er det EU-land, der er hårdest ramt. Vandstanden i Italiens store floder er svundet betragteligt ind.

Blandt de øvrige lande, hvor risikoen for tørke er øget, er Frankrig, det vestlige Tyskland, Rumænien samt flere regioner omkring Middelhavet, herunder Spanien, Portugal og de sydlige dele af Grækenland.

I Spanien er beholdningen af vand i landets vandreservoirer omkring en tredjedel lavere end gennemsnittet for de seneste ti år.

- Klimaforandring er en dræber, sagde Spaniens premierminister, Pedro Sánchez, da han besøgte et af de hårdest ramte områder i landet, Extremadura.

- Den dræber folk, som vi har set, men den dræber også vores økosystem og vores biodiversitet. Og den ødelægger de mest værdifulde goder i vores samfund, jeres hjem, jeres virksomheder, jeres kvæg.

Spaniens meteorologer forventer, at temperaturen tirsdag kan nå op på 45 grader, men derefter vil falde.

I Portugal er de floder og andre vandløb, der bruges til at producere vandkraft, svundet ind til omkring det halve af gennemsnittet for de seneste syv år.

Flere lande i det sydlige Europa er ramt af hedebølge, skovbrande og temperaturer over 40 graders varme.

I Spanien har brandene ødelagt omkring 250 kvadratkilometer skov i løbet af ti dage. I nabolandet Portugal er cirka 300 kvadratkilometer natur brændt i løbet af en uge.

Til sammenligning er Langeland 283 kvadratkilometer og Als 311.

Mandag lød status, at der var 22 større brande i gang i Spanien og fem i Portugal.

Ud over store områder med skov, natur og landbrug er også et antal huse og andre bygninger brændt ned.