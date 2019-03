Rapport om nedstyrtet fly i denne uge

En foreløbig havarirapport efter et dødeligt flystyrt i Etiopien 10. marts ventes offentliggjort i denne uge.

Det fortæller en talsmand for landets transportministerium ifølge nyhedsbureauet AP.

Talsmand Mussie Yiheyis fortæller, at det bliver en højtstående embedsmand fra Etiopiens regering, som vil fremlægge de foreløbige resultater.

Etiopien har fået hjælp af USA og Frankrig til efterforskningen af ulykken, der kostede alle 157 ombordværende livet.

Flyet af typen Boeing 737 MAX 8, der tilhørte Ethiopian Airlines, styrtede ned den 10. marts, kort efter at det var lettet fra Etiopiens hovedstad, Addis Abeba.

Foto: Michael Tewelde/AFP/Ritzau Scanpix

Det var den anden dødelige ulykke med den type fly inden for seks måneder.

Den 29. oktober sidste år styrtede et Boeing 737 MAX 8 ned i Indonesien. Her omkom 189 mennesker. Også det styrt skete kort efter afgang. Her var det et fly fra det indonesiske luftfartsselskab Lion Air, der styrtede i havet.

Siden har der været fokus på en særlig software i Boeings MAX-fly, og der er indført flyveforbud for den type fly i mange lande verden over.

I sidste uge kunne avisen Financial Times berette, at Boeing fremover vil forsyne alle nye 737 MAX-fly med en ny advarselslampe som standardudstyr.

Derudover skal advarselslampen monteres i alle eksisterende fly.

- Advarselslamperne vil varsle piloterne, i tilfælde af at to vigtige sensorer ikke stemmer overens, skrev Financial Times med henvisning til en kilde tæt på Boeing.

Den nye software skal forhindre, at flyet stejler og mister bæreevne ved at stige brat op.

En foreløbig rapport i kølvandet på ulykken i marts viser, at en sensor i flyet svigtede, men fortsatte med at sende data til systemet, som dermed tvang flyets næse nedad.

The New York Times skrev mandag, at piloter fra fem flyselskaber har testet den opdaterede software i Boeings simulator. Den amerikanske flyproducent skal også have gennemført flere prøveflyvninger med den nye software.

Softwareopdateringen skal først godkendes af de amerikanske luftfartsmyndigheder i FAA, før flyene må komme på vingerne igen.