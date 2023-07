Rapport: Rusland får tæsk i Bakhmut

Rusland taber terræn.

Over de sidste syv dage, har ukrainerne formået at tage større dele af Bakhmut tilbage.

Det skriver det britiske forsvarsministerie på Twitter.

'Ukrainske styrker har opnået stabile fremskridt både mod nord og syd for den russisk-kontrollerede by. De russiske soldater kæmper med stor sandsynlighed med dårlig moral, en blanding af meget forskellige militærenheder og begrænset evne til at finde og ramme det ukrainske artilleri.'

Ekstra Bladets kilder fortæller, at det aldrig har været håbet at kunne indtage store dele af Sydukraine på en måned, men at strategien er en anden

Ville være et kæmpe prestigetab

Efterretningstjenesten konkluderer samtidig også, at det er usandsynligt, at den russiske hær har reserver af soldater nok til at fordele over hele byen, og at det ville være uacceptabelt at miste den.

Byen er nemlig blevet et politisk symbol, og anses som en af de få sejre, russerne har formået i krigens forløb.

Ekstra Bladet har tidligere talt med lektor i krigsstudier ved forsvarsakadamiet, Peter Viggo Jakobsen, der havde samme konklusion.

- Det vil ikke være nogen strategisk katastrofe for russerne at miste Bakhmut. Det er en trædesten, der giver muligheder for at komme ind flere steder, hvis man vil erobre andre områder i Donbass. Men at tabe den, ville være et prestigetab af en anden verden.

Putin. Foto: Ritzau Scanpix

Sammenligner med armadillobasen

Ifølge Peter Viggo Jakobsen, kan betydningen af Bakhmut sammenlignes med den danske Armadillo-base tilbage i Afghanistan. Basen blev nemlig opkaldt efter den første danske officer, der omkom i krigen.

- Den blev et symbol for Danmark. Trak man sig først der, ville det blive set som dårligt for moralen og et prestigetab. Det var nok en af grundene til, at man blev længere i Armadillo, end man egentlig burde, fortæller Peter Viggo Jakobsen.

Ifølge den ukrainske avis, The Kyiv Independent, har Rusland indtil videre lidt mere end over 230.000 tab i løbet af krigen. Tallene skal dog tages med forbehold.