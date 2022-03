Rapport: Russiske hackere angreb Nato

Russiske hackere har for nyligt forsøgt at trænge ind i Nato's netværk.

Det fremgår af en ny rapport fra Google.

Hackerne forsøgte også at få adgang til militærets computersystemer i flere østeuropæiske lande.

Det er uvist, hvor vellykkede angrebene var. Google har ifølge rapporten ikke registreret, at Gmail–konti er blevet kompromitteret.

Det skriver Reuters.

Rusland har flere gange afvist at stå bag dataangreb mod vestlige mål.

Cyberkrig

Sideløbende med Ruslands invasion af Ukraine er en cyberkrig brudt ud.

Tidligere på måneden skrev den ukrainske minister for digital omstilling, Mikhailo Fedorov, på Twitter, at Ukraine etablerer en it-hær. Her opfordrede han personer med teknologiske evner til at melde sig.

Samtidig har hackerbevægelsen Anonymous erklæret cyberkrig mod Rusland.

Og netop fordi store dele af verden har vendt sig mod Rusland, er de den part, der i øjeblikket får flest digitale prygl.

Det vurderer it-sikkerhedsekspert Peter Kruse. Han er også medstifter af sikkerhedsfirmaet CSIS.

Peter Kruse følger slagene på den digitale krigsmark gennem blandt andet overvågning af trafik på internettet og efterretninger fra andre sikkerhedsfirmaer.

- Man kan have nok så stor en kapacitet inden for cyberkrigsførelse, men når hele verden er mod dig, så bliver det svært at stå imod. Lige nu er min bedste vurdering, at Rusland har mest travlt i defensiven i cyberkrigen end med at angribe.

Lovligt at udføre cyberangreb i både Ukraine og Rusland

It-kyndige danskere kan faktisk hjælpe Ukraine mod russiske angreb - direkte fra deres egen computer herhjemme.

Siden regeringen meldte ud, at danskere kunne deltage i krigen mellem Ukraine og Rusland, er interessen for dansk deltagelse i cyberkrig eksploderet.

Nu uddyber Justitsministeriet lovgivningen på området.

Personer, der opholder sig i Danmark, må lovligt deltage i aktioner, der afværger eller forsøger at forhindre russiske cyberangreb.

Du må dog ikke selv hacke eller lave angreb fra dansk jord.

Hvis du vil udføre angreb på Ukraine eller Rusland, skal du dog rejse ud af Danmark og melde dig til hæren.

- Hvis man deltager i den væbnede konflikt mellem Rusland og Ukraine som en del af de ukrainske (eller russiske) regulære styrker, vil man være at betragte som kombattant og dermed kunne foretage lovlige kamphandlinger, herunder offensive cyberangreb.

Det har Justitsministeriet tidligere skrevet til Ekstra Bladet i et skriftligt svar.