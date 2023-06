Rapport: Wagner-chef anklager Rusland for dødelige angreb

Stridighederne mellem den private hær Wagner-gruppen og Ruslands militær har nået et hidtil uset niveau.

Det skriver Storbritanniens forsvarsministerium i sin daglige opdatering om krigen i Ukraine. En opsummering er offentliggjort på Twitter.

- De seneste 48 timer er der sket en markant intensivering i kampene i adskillige af frontens sektorer - herunder i de områder, hvor der i adskillige måneder har været relativt stille.

- Sideløbende har striden mellem Wagner-gruppen og det russiske militær nået et hidtil uset niveau.

- For første gang har Wagner-ejeren, Jevgenij Prigozjin, anklaget hæren for bevidst at rette dødbringende angreb mod Wagner-enheder, skriver forsvarsministeriet.

Prigozjin er chef for og grundlægger af Wagner-gruppen. Wagner-gruppen består af lejesoldater og kæmper på Ruslands side af krigen i Ukraine.

Wagner-boss Jevgenij Prigozjin har ikke meget til overs for den strategi og indsats, Ruslands hær har lagt for dagen i Ukraine. - Har vi demilitariseret Ukraine? Nu viser det sig, at vi, tværtimod, helvede ved hvordan, har militariseret Ukraine, lyder det i en video udgivet på beskedtjenesten Telegram.

Ifølge det britiske forsvarsministerium har Wagner-gruppen 'formentlig' tilbageholdt en russisk brigadechef.

Mandag kunne flere medier berette, at Wagner-gruppen havde pågrebet og tilbageholdt chefen for Ruslands 72. brigade.

I en video, der er offentliggjort af Prigozjin på flere sociale medier, fortæller den tilfangetagne brigadechef under en afhøring, at han har givet sine soldater ordre til at skyde mod en Wagner-konvoj.

Det skulle være sket på grund af brigadechefens egen foragt for soldaterne i Wagner-gruppen. I videoen undskylder han hændelsen, skriver blandt andet The Guardian.

Alligevel har der længe være åbenlyse uoverensstemmelser mellem Wagner-gruppen og styret i Rusland.

Prigozjin har blandt andet kritiseret Rusland for ikke at levere nok våben og ammunition til lejesoldaterne i Wagner-gruppen.

Soldaterne i Prigozjins lejehær har især gjort sig bemærket i Bakhmut i det østlige Ukraine. Byen har dannet rammet om intense kampe mellem russiske og ukrainske styrker siden sidste sommer.

Ifølge det britiske forsvarsministerium er de fleste Wagner-soldater trukket ud af Bakhmut.

- Da Rusland mangler reservestyrker, vil det de kommende uger være centralt for konflikten, i hvilket omfang Wagner-gruppen fortsat vil adlyde russisk militær, skriver ministeriet.