Rasende veteran: - De pisser på dem

44 danske soldater og adskillige milliarder kroner.

Både de menneskelige og økonomiske tab ved den danske indsats i Afghanistan har været enorme. Dagen efter Kabuls fald synes det hele næsten spildt.

Sådan lyder det fra en af de veteraner, som Ekstra Bladet har talt med. Han blev på linje med sine kolleger udsendt for at bekæmpe Al-Qaida, fortrænge Taliban fra magten og opbygge et demokratisk samfund med skoler til både drenge og piger. Den mission ligger nu fuldstændig i ruiner.

Afghanistan er igen på Talibans hænder, og de er endnu bedre udstyret end for 20 år siden, mener en talsmand for de danske veteraner.

Veteranen Lars Christensen er rystet over regeringens håndtering af situationen i Afghanistan. Privatfoto

55-årige Lars Christensen fra Middelbart har været på tre ture til Helmand-provinsen i Afghanistan med de danske styrker.

Han fortæller til Ekstra Bladet, at de seneste dages udvikling, hvor folk skal reddes hjem midt i et kaos, er smertefulde at være vidne til.

- Det er allerede over en uge siden, at man begyndte at tale om Kabuls fald, så det undrer mig, at der ikke lå nogen evakueringsplaner klar, og at man ikke hev dem ud med det samme.

- Jeg har hørt flere af vores forsvarschefer sige, at det altså var nu, der skulle handles, og alligevel sker det først her i sidste øjeblik. Det er fuldstændigt respektløst. Hele forløbet er amatøragtigt, og det vidner om uduelige og uansvarlige politikere, raser han.

Et slag i ansigtet

Lars Christensen mener, at den politiske beslutning om at trække sig ud af Afghanistan er et slag i ansigtet på de mange danske soldater, der har gjort tjeneste i Afghanistan.

- Jeg synes i høj grad, at politikerne pisser på dem, som har haft røven i skudhøjde for det her projekt.

Det var nemlig sket mærkbare fremskridt i den sydlige del af landet, som Danmark havde ansvaret for, forklarer den tidligere soldat:

- Til at starte med kunne vi jo se, at kvinderne gik med burka, og det mindede om den mørke middelalder, kan man sige. Men til sidst gik kvinderne i skole, og handelslivet blomstrede. Det havde vi jo opnået ved at være dernede, og derfor mener jeg, at vi skulle fortsætte vores engagement, for det vil tage generationer at ændre forholdene til det bedre for afghanerne.

Meget af det militære udstyr, som Vesten har givet til den afghanske hær, er nu i hænderne på Taliban. Foto: Wakil Kohsar/Ritzau Scanpix

Lars Christensen bakkes op af Claus Stenberg, der er talsmand for Veteranalliancen, som består af soldater, der har været udsendt på missioner i blandt andet Afghanistan.

- Overordnet set må man sige, at vores indsats har været spild af tid og kræfter. Det har kostet os 20 milliarder kroner, og vi har mistet 44 soldater. Der er ikke særlig meget, vi kan pege på og sige, at det er blevet meget bedre. Nu er Taliban bare bedre bevæbnede og har et flyvevåben, som vi har udstyret dem med, siger han.

De fremskridt, der så hårdt er blevet kæmpet for at opnå, har fået dødsstødet med Talibans generobring af Afghanistan, konkluderer Claus Stenberg videre:

- Man skal jo forsøge at finde et lyspunkt, og det, som veteranerne luner sig ved, er, at hvis man zoomer helt ind i nogle bestemte perioder i nogle bestemte områder, hvor vi har været, så har vi forbedret livet for afghanere. Men alt det er jo spildt i dag, fordi vi stikker af med halen mellem benene nu og overlader det hele til Taliban.