Raser mod Vesten: Racistisk!

Ukraine angriber angiveligt de russiske grænsebyer Kursk og Belgorod, og nu slår Vladimir Putin alarm og melder om en tilspidset situation for de russiske indbyggere efter et krisemøde med de to regioners guvernører

- Vi ønsker alle, at konflikten i Ukraine ophører.

Sådan lyder budskabet fra den russiske udenrigsminister Sergey Lavrov i et interview med russisk stats-tv.

Men i samme ombæring tordner han mod de vestlige lande og deres militære håndsrækninger til Ukraine.

Det skriver norske Dagbladet, som henviser til nyhedsbureauet Reuters.

'Vesten lyver'

Blandt andet bruger udenrigsministeren en større del af sin taletid på at beskylde de vestlige lande for at lyve, når de siger, at Rusland ikke ønsker at forhandle med Ukraine, ligesom han anklager USA for at stå bag sabotagen af Nord Stream-ledningerne.

Derudover beskylder han Vesten for racisme.

- Vestlige aktioner spiller en vigtig rolle i forhold til, hvordan Ruslands militæroperation fortsætter. Jo mere vestlige våben involveres, des mere skal vi skubbe fjendens styrker væk fra Ruslands grænse.

- EU's udtalelser om nødvendigheden af, at Rusland lider nederlag, er intet andet en racisme, lyder det fra Lavrov.