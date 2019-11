Reagerer på raketter: Luftangreb mod Gazastriben

Israels militær svarer igen, efter to raketter blev skudt ned natten til lørdag

Israel har natten til lørdag udført luftangreb mod Hamas i Gazastriben.

Ifølge det israelske militær var angrebene en reaktion på, at det israelske raketforsvarssystem skød to raketter ned, som tidligere på natten blev affyret fra det palæstinensiske område. Det skriver AFP.

Det sker blot to dage efter, at der er indgået en våbenhvile i Gazastriben.

Det israelske forsvarsstyrke siger ifølge AFP, at de 'i øjeblikket rammer Hamas terrormål'. Det kan en AFP-journalist også berette.

De skulle have påbegyndt angrebet, efter 'to raketter var fyret af fra Gazasstriben mod Israels territorium', siger hæren.

Foreløbigt har der ikke været meldinger om dræbte eller sårede, og Hamas har ikke kommenteret luftangrebet.

Alarmsirener

Hamas har ellers holdt sig ude af konflikten, der for alvor blussede op tirsdag, da Israels militær skulle have dræbt en højtstående embedsmand i den palæstinensiske milits Islamisk Jihad.

Kort tid efter Israels angreb, affyrede palæstinensiske militante raketter mod Israel.

Sirenerne lød i flere byer, heriblandt Tel Aviv, og flere af landets skoler blev beordret til at lukke, og civile fik at vide, at de skulle holde sig hjemme.

Våbenhvilen brydes

Angrebet natten til lørdag er ikke første gang, at våbenhvilen, der blev indgået torsdag, er blevet brudt. Der gik ikke mange timer, før Islamisk Jihad sendte raketter ind over Israel. Det gengældte Israel med nye luftangreb fredag.

I alt er 34 mennesker dræbt i de israelske luftangreb i denne uge.

Israel og den islamiske bevægelse Hamas, der kontrollerer Gaza, er ærkefjender. De har udkæmpet tre krige i den palæstinensiske enklave siden 2008.

Ekstra Bladet følger sagen ...