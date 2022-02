Redningen er nær for 5-årig fanget i brønd

Et spektakulært forsøg på at redde en femårig dreng i en dyb brønd i Marokko er lørdag gået ind i den sidste og afgørende fase.

Drengen, der hedder Rayan, har været fanget i den 32 meter dybe brønd, siden han faldt ned i den tirsdag. Der er blevet sendt ilt og vand ned til ham, men selve redningsaktionen har været en besværlig opgave.

Brøndens hul er for smalt til at kunne fungere som udvej, og redningsfolk har vurderet, at det er for risikabelt at prøve at udvide hullet.

Derfor har man de seneste dage gravet ned i jorden parallelt med brøndens hul. Herfra planlægger man at bore horisontalt ind til drengen.

Flere tusinder har samlet sig omkring brønden for at følge drengens skæbne. Foto: Ritzau Scanpix

Tæt på redning

Lørdag har redningsholdet arbejdet sig inden for få meter af drengen.

- Vi er der næsten, siger Abdesalam Makoudi, der er en af aktionslederne.

Han tilføjer, at 'trætheden er ved at melde sig, men at hele redningsholdet klør på'. En anden aktionsleder, Abdelhadi Tamrani, siger, at man har 'store forhåbninger' om at få drengen reddet ud i live.

Redningsaktionen har vakt stor opsigt i Marokko. Flere tusinde har også samlet sig i området nær brønden for at følge udviklingen.

Taknemmelige forældre

Drengens mor har fortalt, at sønnen havde leget i nærheden af brønden, da han pludselig forsvandt tirsdag eftermiddag.

- Hele familien var ude for at lede efter ham, og der gik det op for os, at han var faldet ned i brønden, siger moren ifølge marokkanske medier.

Drengens far følger med i redningsarbejdet. Foto: Ritzau Scanpix

Faren har samtidig takket for den store indsats i forbindelse med aktionen.

- Jeg bliver ved med at håbe, at mit barn kommer ud i live.

- Jeg vil gerne takke alle involverede og dem, der støtter os i Marokko og alle andre, sagde faren til tv-stationen 2M fredag aften.