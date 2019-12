Redningshold vil forsøge at bringe lig på vulkanø væk

Et redningshold vil fredag kort efter daggry forsøge at bringe alle dødsofre for et vulkanudbrud i New Zealand tidligere på ugen væk fra øen White Island.

Det oplyser politiet i New Zealand torsdag morgen dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Redningsmandskabet vil omfatte otte personer.

- Holdet vil gøre alt for at hente samtlige lig, siger vicepolitikommissær Mike Clement.

- Vi kan se seks lig på øen. Den første prioritet er at få dem væk.

Han tilføjer, at redningsfolkene vil lede efter to andre personer, som også menes at være omkommet i udbruddet, men som ikke kan ses fra luften.

Dermed antager myndighederne, at det samlede dødstal på nuværende tidspunkt er 16 personer.

Vulkanen på White Island, der ligger øst for New Zealands nordø, gik mandag i udbrud, mens der befandt sig 47 turister på eller nær vulkanen.

Otte personer er bekræftet døde, flere af svære brandsår. De sidste otte antages at være omkommet på vulkanøen.

Risiko, for at vulkanen vil gå i udbrud igen, har betydet, at redningsarbejdere endnu ikke har kunnet bjærge de omkomne fra vulkanøen.

Fredagens redningsaktion er forbundet med fare for redningsmandskabet, understreger vicepolitikommissæren.

- Forvent ikke, at risikoen ændrer sig i løbet af natten. Denne plan er ikke uden risiko, siger han.

Der har været kritik af, at myndighederne ikke tidligere har gjort forsøg på at nå frem til øen.

Broren til en turistguide, der var blandt de første, der blev formodet omkommet på øen, siger til newzealandsk tv, at der i forløbet har været "mangel på ledelse". Det skriver AFP.

Mark Inman mener, at man hurtigt og sikkert kunne have fået de døde væk fra øen med hjælp fra helikopterpiloter som ham selv, som "kender øen ud og ind".

Han fortæller, at han tidligere på ugen bad regeringen om tilladelse til at flyve ud og hente sin brors lig, men at det blev afvist.