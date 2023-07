Regering trækker politistyrker tilbage for at lette uro

Kosovos regering har tirsdag sagt, at den vil nedskalere polititilstedeværelsen og iværksætte andre tiltag for at mindske spændingerne i den nordlige region i landet, hvor fjendskabet mellem albanere og etniske serbere har nået det højeste niveau siden 2008.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I en udtalelse tirsdag lyder det fra regeringen, at 'den ikke vil tage handlinger, der vil eskalere situationen i nord'.

- Det inkluderer en øjeblikkelig 25 procents reduktion af polititilstedeværelsen i og omkring kommunale bygninger, lyder det i udtalelsen.

Det forventes, at polititilstedeværelsen vil blive yderligere nedskaleret i koordination med Nato-tropper og EU's politimission. Derudover skal der finde valg sted i fire kommuner efter 'sommersæsonen', lyder det.

Situationen har gennem lang tid været højspændt i de områder, der grænser op til Serbien. Her er størstedelen af befolkningen etniske serbere.

Volden brød ud i slutningen af maj, efter at albanske borgmestre blev indsat i kølvandet på et valg, som blev boykottet af serbere.

Ifølge Nato er 93 soldater fra den fredsbevarende styrke blevet såret under protesterne, nogle af dem alvorligt. Ifølge læger er også 52 serbere meldt såret.

USA og EU, som begge er Kosovos tætte allierede, har hovedsageligt bebrejdet den nationalistiske premierminister Albin Kurti for spændingerne.

I sidste måned oplyste Kosovos præsident, Vjosa Osmani, at landet er villig til at holde nye lokalvalg i den nordlige del af Kosovo. Det kan ske, hvis indbyggerne i de pågældende kommuner vil, og hvis Serbiens regering ikke opfordrer serberne i Kosovo til at boykotte valget.

Det sagde præsidenten efter et møde med Serbiens præsident, Aleksandar Vucic, og fremtrædende europæiske ledere i Moldova.