Regeringen i Afghanistan gør klar til at slippe magten

Der vil finde en fredelig overdragelse af magten sted i Afghanistan til en overgangsregering. Det bliver landets indenrigsminister citeret for at sige ved middagstid søndag dansk tid.

Men strømmen af meldinger om, hvad der skal ske, er stor, og der er stor usikkerhed. Hvad der til gengæld er sikkert er, at Kabul falder til Taliban. Måske inden for få timer.

Ifølge Reuters siger diplomatiske kilder, at det er den tidligere indenrigsminister Ali Ahmad Jalali, der er peget på som leder af en overgangsregering.

Han var indenrigsminister i Afghanistan fra 2003 til 2005. Han er bosiddende i Washington, hvor han underviser.

Det er en melding, der kommer på en søndag, hvor Taliban med eksplosiv hast har omsluttet hovedstaden Kabul og venter på at rykke ind i byen.

Taliban har nu den reelle magt i Afghanistan, og der bliver ikke udpeget nogen ny leder for landet, medmindre Taliban er enig.

Alt imens er en omfattende evakuering i gang af de ansatte på de vestlige ambassader, herunder den danske.

Butikker og markeder er lukket i Kabul, og folk siger til BBC, at de 'aldrig har været så ængstelige før'.

I Doha i Qatar oplyser en talsmand for Taliban ifølge Reuters, at den islamistiske bevægelses leder, Abdul Ghani Baradar, gør sig klar til at rejse til Kabul.

Præsident Ashraf Ghani sidder ifølge Reuters ved middagstid søndag i forhandlinger med USA's udsending i Afghanistan, Zalmay Khalilzad, og andre ledende folk i Nato om situationen.

Men selv om svært bevæbnede Taliban-krigere står opmarcheret ved portene til Kabul, så er der ikke meldt om alvorlige konfrontationer. Hverken med de vestlige soldater, der er sendt til byen for at bistå evakueringen af ansatte på ambassader, eller afghanske regeringssoldater.

Taliban har givet de islamistiske oprørere ordre til ikke at trænge ind i Kabul, men i stedet gøre holdt ved indfaldsvejene til den afghanske hovedstad. Detskrev en talsmand for Taliban lidt tidligere på dagen på Twitter ifølge AFP.

- Det Islamiske Emirat giver ordre til alle dets styrker om at gøre holdt ved indfaldsvejene til Kabul og ikke gøre forsøg på at trænge ind i byen, lød tweetet.

Men nogle lokale beboere sagde til AFP, at de allerede havde set Taliban-folk på fredelig vis bevæge sig ind i Kabuls forstæder. De har ifølge Taliban fået besked om ikke at fejre sejren med skyderi i luften. Det må vente.

De ansatte på den danske ambassade i byen er i løbet af natten blevet kørt til en lufthavn i Kabul for at blive fløjet ud, oplyser Udenrigsministeriet. Det er formentlig Hamid Karzai International Airport tæt på byen, hvor flere tusinde amerikanske soldater har taget ophold for at bistå evakueringen.

Den anden store lufthavn ved Kabul, Bagram, er ifølge Taliban søndag kommet under kontrol af oprørerne, rapporterer BBC.

Helikoptere er lettet fra den amerikanske ambassade med ansatte.

Natten til søndag gav præsident Joe Biden ordre til at sende ekstra 1000 amerikanske soldater til Kabul, så i alt 5000 soldater skal bistå med at evakuere USA's ambassade. Han sagde samtidig advarende:

- Enhver handling fra deres (Talibans red.) side på landjorden i Afghanistan, som bringer amerikanske ansatte og vores mission i fare, vil blive mødt med et hurtigt og kraftigt militært svar fra USA./ritzau/