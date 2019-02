Regnvejr skaber kaos: Folk løber for livet

Der opstod panik, da en større gruppe mennesker blev fanget i et mudderskred i Bolivia. Se de skræmmende optagelser af naturfænomenet her

Et mudderskred blev fanget på video, mens en menneskemængde søndag forsøgte at krydse en bjergside til fods i det nordøstlige Bolivia.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Dagen forinden havde et andet mudderskred begravet en række køretøjer med alvorlige konsekvenser til følge. Myndighederne sagde, at det nye mudderskred fandt sted i samme område, der er kendt under navnet El Choro.

Årsagen til de to mudderskred er, at det i tre dage i træk har regnet voldsomt i området.

I søndags slap folk med skrækken, men lørdagens mudderskred var fatalt. Her har myndighederne indtil videre bekræftet, at 11 mennesker døde, og mindst 18 er sårede.

I videoen øverst i artiklen kan du se søndagens mudderskred.