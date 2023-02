Rejsning i efterspørgsel efter Viagra-stop i Rusland

Russerne vil selv forsøge at få en lokal produktion af potensmidlet op at stå i stedet

Det er hårde - eller måske knap så hårde - tider i Rusland, efter virksomheden bag lægemidlet Viagra har stoppet for leverancerne til landet.

Udmeldingen fra selskabet, Viatris, landede 15. februar, og den har fået en slatten modtagelse blandt russere med rejsningsproblemer.

Udsigterne til mangel på erektionsmidlet har nemlig sendt efterspørgslen på himmelflugt.

Faktisk steg den med 50 procent på bare tre dage sammenlignet med de tre dage op til selskabets nyhed, skriver det russiske medie Kommersant.

Stiv arm

Men hos den politiske top i Kreml tager man tilsyneladende meldingen i stiv arm.

I hvert fald har Ruslands industri- og handelsministerium taget kampen op for at finde alternativer til Viagra.

Kreml har iværksat og støttet en række kliniske forsøg i Rusland, så landet kan lave en generisk udgave af Viagra-produktet, og tilbagemeldingerne er ifølge Rusland selv positive.

Industri- og handelsministeriet har i den forbindelse meldt ud, at man indenlands har de teknologiske muligheder for at fremstille et lignende lægemiddel, skrev russiske Interfax 15. februar.

Sanktion

Spøg til side, så kommer standsningen af potensmidlet på en tragisk baggrund.

Det er nemlig på grund af Ruslands aggressive invasion af Ukraine, at Viatris, der er en udløber fra medicinalselskabet Pfizer, traf beslutningen.

Viagra har ellers været særdeles efterspurgt i netop Rusland, og alene fra 2021 til 2022 steg salget med 88 procent.

Allerede i marts sidste år lød det, at selskabet fortsætter med at sende livsvigtig medicin til russerne, men ifølge selskabsmeddelelsen vil Pfizer donere al profit fra dets russiske marked til organisationer og projekter, der støtter ukrainerne.

Det lød ligeledes, at selskabet har standset alle planlagte investeringer med lokale leverandører.