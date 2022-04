Retorikers Putin-analyse: 'En simpel krig'

- Man kan sige, at fordelen ved at lyve hele tiden er, at det aldrig er svært at ændre historien, fortæller en retorikekspert om Putins seneste tv-tale

Da Ruslands præsident, Vladimir Putin, påbegyndte det, han kaldte for den 'militære specialoperation' i Ukraine, fik han det til at lyde som noget, der hurtigt ville blive klaret.

Modstanden har dog været noget mere standhaftig, end Putin forventede, og nu har krigen varet i to måneder, hvor Putin og Kreml efterfølgende har justeret målsætningen for fuldskalainvasionen.

Krigskommunikationen har også ændret sig, og det har flere retorikere bemærket.

Det skriver norske Dagbladet.

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over nyheder fra krigen i Ukraine Krigen i Ukraine: Dagens overblik

Forandring i kommunikation

Hvor der før var tavst fra Ruslands leder, er der nu flere tv-taler, blandt andet hvor russiske soldaters liv har fået øget betydning.

Det er analysen for retorikekspert Ketil Raknes, som har fulgt det russiske mediebillede tæt.

- Når det, man siger, ikke har en eneste sammenhæng med virkeligheden, er det nemt at ændre historien, siger Ketil Raknes til mediet.

- De russiske medier fortæller den historie, som Putin har valgt at fortælle, så det er ikke sikkert, at folk vil mærke forskel, siger han.

Putin optrådte senest i en tv-tale mandag. Her beskyldte han Vesten for at ville dræbe en russisk tv-journalist.

Noget at bevise

Han mener, at Putin har meget at bevise, hvad angår invasionen af Ukraine.

- Han har sagt, det er en simpel krig, hvor sejren kommer hurtigt. Så står de pludselig i en situation, hvor de har mistet mange soldater og ikke har vundet noget, forklarer han til Dagbladet.

Raknes mener, at det er vigtigt for Putin at vise, hvad Rusland har opnået, selvom det ikke er meget.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har mandag lanceret podcasten 'Dårligt nyt fra Østfronten'. En miniserie på tre afsnit. Første afsnit er ude nu. Lyt med herunder eller i din podcast-app