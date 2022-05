Rigmand vil sagsøge Rusland for milliardbeløb

Mindst ni mennesker er dræbt og 19 såret under beskydninger i Kharkiv torsdag. Blandt de dræbte var en fem måneder gammel baby og spædbarnets far, mens en niårig pige blev såret, oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj i sin daglige videotale. Få overblikket over krigen i billeder her