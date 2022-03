Røde Kors finder miner på civiles veje ud af Marjupol

Ukrainske borgere på flugt fra havnebyen Marjupol strandede på vejen ud.

For der er miner på de veje, som ellers er beregnet til at føre civile ud af byen.

Det oplyser Internationalt Røde Kors mandag.

Dominik Stillhart, direktør for Det Internationale Røde Kors' missioner, opfordrer militære styrker på begge sider til straks at finde en løsning.

Der skal være sikre veje ud af Marjupol for dem, der søger væk fra kampene i byen, mener han.

- Indtil videre har vi, desværre, kun set principaftaler. Men de er indtil videre blevet brudt på grund af mangel på præcision, siger han.

Han giver et eksempel på problemerne.

- Vi havde et hold på jorden i Marjupol. De var klar i går (søndag, red.), selv om det ikke var helt klart, hvad aftalen præcist var.

- Så snart de nåede første kontrolpost, opdagede de, at der var miner på vejen udvalgt til formålet, siger Dominik Stillhart.

Rusland og Ukraine prøvede både lørdag og søndag at evakuere civile fra Marjupol. Men det slog fejl begge dage.

Begge sider anklagede den anden part for at bryde den aftalte våbenhvile.

EU-præsident Charles Michel har mandag talt med den russiske præsident, Vladimir Putin. Her opfordrede han Putin til at stoppe invasionen af Ukraine og sørge for 'sikker passage'. Det skriver Michel på Twitter.

Vladimir Medinskij, chefforhandler for Rusland, anklager mandag Ukraine for at blokere for de såkaldte humanitære korridorer.

Det er ukrainske nationalister, der forhindre civile i at forlade byer, påstår han.

Han anklager Ukraine for at bruge civile som 'menneskeskjold' og siger, at det 'utvivlsomt er en krigsforbrydelse'.

FN's kontor, som følger situationen i Ukraine, oplyser mandag, at 406 civile er døde i Ukraine siden krigens begyndelse for halvanden uges tid siden.

Tallet er imidlertid formentlig en del højere.

Det skyldes, at de noterede tal kun er endeligt bekræftede dødstal. Formodningen er, at flere civile har mistet livet, men FN-kontoret har ikke kunnet bekræfte dem alle.