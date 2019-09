Røde Kors frygter mindst 100 dræbte i luftangreb i Yemen

Det frygtes, at flere end 100 mennesker er omkommet i et luftangreb i Yemen, der blev udført af den saudiskledede koalition.

Det oplyser Den Internationale Røde Kors-komité, ICRC, søndag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi skønner, at over 100 personer er dræbt, siger Franz Rauchenstein, der er leder af Røde Kors' delegation i det krigshærgede land.

Målet for angrebet var en arrest i Dhamar-provinsen, der ligger syd for hovedstaden Sanaa. 40 personer bliver behandlet for skader.

Organisationen arbejder søndag eftermiddag dansk tid på at finde overlevende under murbrokkerne. Men det vurderes, at chancerne er små.

Den Internationale Røde Kors-komité har sendt lægefaglige redningshold til stedet, hvor de tidligere har besøgt indsatte i arresten.

- Mens vi taler sammen, arbejder redningsholdene på at finde overlevende og samler på nuværende tidspunkt ligene ind, siger Rauchenstein.

Koalitionen sagde tidligere, at den havde udført et luftangreb mod houthi-oprørerne for at ramme et drone- og missillager.

Yemen er hærget af en borgerkrig mellem blandt andet shiamuslimske houthi-oprørere og den internationale koalition.

Koalitionen består af Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain, Kuwait, Qatar, Egypten, Jordan, Marokko, Senegal og Sudan.

FN har tidligere kaldt krisen i Yemen for verdens største humanitære katastrofe. Antallet af dræbte i borgerkrigen er mindst 10.000.

24 millioner mennesker - godt 75 procent af befolkningen - vurderes til at mangle mad og andre fornødenheder. Flere millioner er drevet på flugt.