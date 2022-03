Rørende sms fra dræbt russisk soldat: 'Vi bomber alle byerne'

Den ukrainske ambassadør læste mandag en sms fra en angiveligt dræbt russisk soldat op under et hasteindkaldt møde i FN

Krigen raser i Ukraine på syvende døgn.

Russiske styrker fortsætter deres angreb på Ukraine og landets store byer. Det er blandt andet gået hårdt ud over den nordøstlige millionby Kharkiv.

Den foruroligende udvikling i Ukraine fik mandag FN til at hasteindkalde de 193 medlemslande i FN's Generalforsamling til et møde. Her gik Ukraines ambassadør på talerstolen med en sms-korrespondance mellem en dræbt russisk soldat og hans mor i hånden.

Flere bygninger er onsdag blevet bombet i Kharkiv.

Rigtig krig

Ambassadør Sergiy Kyslytsya indledte sin tale med at hive et screenshot af sms'erne frem.

- Før jeg fortsætter med min formelle udtalelse, vil jeg gerne skifte til russisk og invitere jer til at tage høretelefonerne på. For jeg vil gerne læse op fra et screenshot fra en smartphone fra en dræbt russisk soldat, indledte han.

- Aljosja, hvordan går det? Hvorfor har du ikke svaret så længe. Er du virkelig på træningsøvelse, spørger moderen sin søn.

- Mor, jeg er ikke længere på Krim. Jeg er ikke på øvelse, svarer soldaten.

Efterfølgende skriver han en gruopvækkende sidste besked til sin mor.

- Mor. Jeg er i Ukraine. Det er rigtig krig her. Jeg er bange. Vi bomber alle byerne, endda civile. Vi fik at vide, at vi ville blive budt velkommen, men de falder under vores panserkøretøjer, kaster sig selv under hjulene og giver os ikke lov til at passere. De kalder os fascister. Mor, det er så hårdt, slutter soldaten ifølge Sergiy Kyslytsya.

Sms'en er dog ikke verificeret af andre end de ukrainske myndigheder.

Et russisk militærkøretøj står i flammer i byen Kharkiv. Foto: Sergey Bobok/Ritzau Scanpix

Forhandlinger onsdag

Onsdag ventes det, at delegationer fra Rusland og Ukraine mødes til nye forhandlinger i den belarussiske hovedstad, Minsk.

- Vores delegation vil være parat til at fortsætte forhandlinger, siger Kremls talsmand, Dmitrij Peskov. Kreml er blandt andet residens for Ruslands præsident i Moskva.

Talsmanden venter, at delegationerne mødes onsdag aften. Det skriver AFP.

Et møde mellem Ukraine og Rusland om krigen fandt sted mandag. Her blev parterne enige om endnu en forhandlingsrunde.

- Vi enedes om at holde forhandlinger løbende, sagde den ukrainske forhandler Mykhailo Podoljak efter det første møde.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, sagde mandag ifølge den russiske regering, at der ikke kommer en løsning, før Ukraines ledelse er 'afnazificeret' og 'demilitariseret'.