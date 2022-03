Roman Abramovich og ukrainske fredsforhandlere viste symptomer på forgiftning

Den russiske oligark Roman Abramovich og to ukrainske fredsforhandlere udviste symptomer på forgiftning, efter de havde deltaget i et møde i den ukrainske hovedstad, Kiev.

Det skriver de amerikanske medier Wall Street Journal og det undersøgende medie Bellingcat.

Roman Abramovich - der især er kendt for sit ejerskab af den engelske fodboldklub Chelsea - og de to ukrainske forhandlere fik efter mødet i hovedstaden smerter i øjnene, mens deres hud angiveligt også skallede af.

I mødet deltog også det ukrainske parlamentsmedlem Rustem Umerov.

Mistede synet

Ifølge The Guardian mistede Abramovich angiveligt synet i flere timer og blev tilset på et hospital i Istanbul, Tyrkiet, hvor de blev fløjet til efter mødet.

- Det var under første rejse til Kiev, at Roman (Abramovich red.) mistede synet i flere timer. Han blev behandlet på en klinik i Tyrkiet sammen med Rustem Umreov, fortæller en kilde til The Guardian.

Tilstanden for dem alle siges at være blevet bedre, og der skal ikke være tale om livstruende skader.

Usikkerhed om angreb

Det er ikke umiddelbart klart, hvordan det formodede angreb fandt sted. Det er også uklart, hvorvidt der er tale om et kemisk, biologisk eller elektromagnetisk angreb, skriver Wall Street Journal.

Kreml har nægtet at kommentere på oplysningerne.

Allerede på krigens femte dag var der rapporter om, at den magtfulde oligark Roman Abramovich deltog i fredsforhandlingerne mellem Rusland og Ukraine ved den belarusiske grænse.

Angiveligt fik de symptomer mellem 3. og 4. marts. Og først om morgenen 4. marts begyndte symptomerne at aftage skriver Bellingcat.

Talsperson bekræfter

En talsperson for den russiske rigmand Roman Abramovich bekræfter, at rigmanden oplevede de symptomer, som flere medier har beskrevet som mulig forgiftning, tidligere i marts, skriver det britiske medie BBC.



Talspersonen ønsker ikke at kommentere yderligere. Men andre kilder tæt på ejeren af den britiske fodboldklub Chelsea fortæller, at han har det fint igen.

En person tæt på Abramovic fortalte, at det var usikker, hvem der stod bag angrebet, men Ifølge Wall Street Journal er mistanken rettet mod russere, der ønsker at sabotere fredsforhandlingerne.

