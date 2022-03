Ronnie og Tonny åbner dørene: Kan huse 17 flygtninge

Ronnie og Tonny Weber Wollesen har åbnet deres hjem for deres ukrainske medarbejders søster og hendes to børn, som er flygtet fra krigen - og der stadig plads til mange flere

De seneste to et halvt år har ukrainske Vadym Brazhnik arbejdet for ægteparret Ronnie og Tonny Weber Wollesen i deres virksomhed, som sælger designermøbler.

Imens har Vadym Brazhnik boet i Ronnie og Tonnys hjem i Jels syd for Kolding.

- Han er efterhånden blevet en del af familien, for han bor i samme hus, som vi gør, og er med til fødselsdage og sådan nogle ting, fortæller Ronnie Weber Wollesen til Ekstra Bladet.

For Ronnie Weber Wollesen var det helt naturligt at åbne sit hjem for Vadym Brazhniks familie, da Ukraine blev invaderet. Foto: Anders Brohus

Og da Rusland natten til torsdag 24. februar invaderede Ukraine, oplevede ægteparret på nært hold, hvilke konsekvenser det lynhurtigt fik for det ukrainske folk.

- Når han er så tæt på os, og vi er tæt på ham, så bliver man hurtigt en del af det, der sket med hans familie i Ukraine. Man får det ind under huden på en anden måde, end hvis man bare ser det i fjernsynet, siger Ronnie Weber Wollesen.

Derfor tilbød ægteparret, at Vadym Brazhniks familie kunne komme og bo med dem i Danmark. Og allerede nu er hans søster Ziborova Tetiana og hendes to børn, Senia og Marksym, flyttet ind.

- Vi har god plads. Det er derfor, at vi også har tilbudt, at resten af familien kan bo her.

- Vi kan blive op til 17 mere, for det er en relativt stor familie. Den udfordring må vi tage til den tid, siger Ronnie Weber Wollesen.

Ronnie Weber Wollesen, Ziborova Tetiana og hendes børn, Senia og Marksym. Foto: Anders Brohus

Flugten fra Ukraine

Vadym Brazhniks familie er fra Ukraines næststørste by, Kharkiv, som ligger tæt på den russiske grænse. Byen er blevet hærget af voldsomme kampe, og Vadym Brazhniks øvrige familie har ikke turde forlade deres hjem og flygte.

- Det er en svær beslutning lige pludselig at smække døren til sit hus og simpelthen bare forlade alt, hvad man kender, siger Ronnie Weber Wollesen.

Men Vadym Brazhniks søster, hendes mand og to børn var hurtige til at tage beslutningen og forlade byen, da krigen brød ud.

- Der pakkede de deres bil og børn, og så kørte de væk, fortæller Ronnie Weber Wollesen.

Det er forbudt for mænd mellem 18 og 60 år at forlade Ukraine. Derfor måtte Ziborova Tetiana efterlade sin mand, mens hun sammen med sine to børn krydsede grænsen til Polen.

Her ventede Vadym Brazhnik, og sammen satte de kurs mod Danmark. Klokken halv fire søndag morgen stod de ved hoveddøren i Jels.

- Vi stod op og tog imod dem, og de fik en kop kaffe og noget te og lidt at spise, og så skulle de bare sove så meget, de kunne, fortæller Ronnie Weber Wollesen.

Ziborova Tetiana med sin datter. Familien er lettede over at være kommet til Danmark. Foto: Anders Brohus

Ingen tidsfrist

For Ronnie Weber Wollesen og ægtemanden var det ikke en svær beslutning at åbne deres hjem for den ukrainske flygtningefamilie.

- Jeg synes, det var naturligt. Jeg ville være glad for, hvis der var nogen, der ville gøre det samme for mig, siger han.

Og der er ikke nogen tidsfrist for, hvor længe den ukrainske familie må blive.

- Det er jo ikke noget, der umiddelbart slutter om nogle måneder. Det kan vel tage et år eller to - det ved jeg ikke. Og man ved jo ikke engang, om de har mulighed for at tage tilbage, hvis det lige pludselig bliver russisk territorium, så er situationen jo en helt anden, siger han.

Ronnie Weber Wollesen håber, at de kan være med til at inspirere andre.

- Der er i hvert fald mange her fra lokalområdet, der har tilkendegivet, at hvis vi får nys om flere, der går rundt og ikke ved, hvor de skal overnatte, så har de også et stort hus, fortæller han.