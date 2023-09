Rumænsk præsident vil have hasteundersøgt mulig nedfalden drone

Det vil være en 'alvorlig krænkelse' af rumænsk suverænitet, hvis det bliver bekræftet, at dele af en russiske drone er faldet ned i Rumænien.

Det siger landets præsident, Klaus Iohannis, onsdag.

Han kræver en 'hasteundersøgelse' af sagen.

Mandag afviste Rumænien en påstand fra Ukraine om, at droner afsendt af Rusland skulle være faldet ned og detoneret på rumænsk jord under et angreb søndag på den ukrainske by Izmajil.

Onsdag har Rumænien tilsyneladende skiftet kurs.

- Efterforskere har fundet elementer, som minder om dronevragdele om aftenen 5. september, udtaler forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Izmajil ligger ud til floden Donau, og lige på den anden side af floden ligger Rumænien.

Fundet blev gjort i nærheden af Plauru lige over for Izmajil.

Tekniske analyser skal nu gennemføres med det formål 'at fastslå vragdelenes oprindelse og kendetegn'.

Klaus Iohannis mener, at situationen er alvorlig.

- Hvis det bekræftes, at disse dele hørte til en russisk drone, så ville situationen være komplet uacceptabel og en alvorlig krænkelse af Rumæniens suverænitet og territoriale integritet, siger præsidenten.

Rusland har flere gange angrebet havneområdet i Izmajil, og angrebene er blevet fordømt af Rumænien.

Rumænien er medlem af forsvarsalliancen Nato og er et af de Nato-lande, der er tættest på krigshandlingerne i Ukraine.

Forsvarsalliancen er blevet informeret om fundet. Nato-landene udtrykker 'stor solidaritet' med Rumænien, siger talsmand Dylan White i en meddelelse.

Krigen har også været særdeles tæt på Nato-landet Polen i forbindelse med angreb på den vestukrainske storby Lviv.