Rundtossede russere? Træder på egne miner

Noget tyder på at russerne har været lidt for selvsikre under deres fremfærden i Ukraine og undervejs har glemt at notere, hvor de har placeret miner.

En ny opdatering fra det britiske forsvarsministerium beskriver i hvert fald en tiltagende mængde dødsfald blandt russiske soldater på baggrund af egne efterladenskaber.

'Der er øgede rapporter om russiske tab, under tilbagetrækninger gennem deres egne minefelter,' skriver ministeriet på Twitter.

Den britiske efterretnings-opdatering fortæller desuden om ukrainsk succes ved frontlinjen gennem de seneste 48 timer.

'I nogle områder har ukrainske styrker sandsynligvis gjort gode fremskridt og trængt ind i den første linje af russisk forsvar. I andre har de ukrainske fremskridt været langsommere' oplyser det britiske forsvarsministerium.

Flydende miner

Det er imidlertid ikke kun på den russiske side, at der er bøvl med at holde styr på minerne.

Som følge af sprængningen af Nova Kakhovka-dæmningen, står 600 kvadratkilometer af Kherson-regionen under vand, hvilket betyder at mange miner har revet sig løs og er blevet til 'flydende miner'.

Ikke bare må indbyggerne i Kherson-området kæmpe med de enorme vandmasser, der har oversvømmet deres nabolag, efter Kakhovka-dæmningen blev sprængt - krigen fortsætter og tvinger civile til at søge ly for beskydningerne.

- Vi ved, hvor faren lå, nu aner vi det ikke, forklarede Erik Tollefsen, der er leder af Røde Kors' våben-kontamineringsenhed i Ukraine torsdag.

- Det eneste, vi ved, er, at strømmen har taget dem med.