Rusland: 498 russiske soldater dræbt i Ukraine

Det russiske forsvarsministerium oplyser onsdag aften, at 498 russiske soldater er dræbt under angrebet i Ukraine.

Det er første gang, at Rusland sætter tal på, hvad knap en uges krig i Ukraine har kostet i menneskeliv.

1597 russiske soldater er ifølge ministeriet såret.

Det oplyser også, at antallet af dræbte ukrainske soldater og 'nationalister' er 2870. Cirka 3700 er såret ifølge de russiske tal. Men det er ikke bekræftet af andre kilder.

Oplysningen om dræbte kommer samtidig med, at forhandlere fra Ukraine og Rusland mødes for anden gang onsdag aften. Fra ukrainsk side med håb om, at Rusland stopper sit angreb

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, fortæller i et interview, at den russiske regering insisterer på, at Ukraine afmilitariseres. Men den anerkender, at præsident Volodimir Zelenskij er Ukraines leder.

Det fortæller Lavrov i et interview til den arabiske tv-station Al-Jazeera syv dage efter invasionen i Ukraine.

Det russiske udenrigsministerium har lagt et udskrift af interviewet på dets hjemmeside.