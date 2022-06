Rusland åbner korridor for korneksport fra Ukraine

Rusland har forladt Zmiinyi-øen - Slangeøen - i Sortehavet for at demonstrere, at der er åbnet korridor for korneksport fra Ukraine. Det oplyser det russiske forsvarsministerium.

I Ukraine bekræfter præsidentkontoret, at russiske soldater er trukket tilbage fra Slangeøen.

Et skib med 7000 ton korn forlod tidligere torsdag en ukrainsk havn, sagde pro-russiske embedsmænd ifølge AFP.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, lovede onsdag FN's generalsekretær, António Guterres, at Rusland vil samarbejde med FN for at undgå en global fødevarekrise.

I erklæringen fra Lavrov blev der dog ikke afgivet nogle konkrete løfter.

I sidste uge forlod et tyrkisk fragtskib den ukrainske havneby Mariupol. Det skete, efter at Tyrkiet havde ført 'konstruktive' forhandlinger med Rusland om korneksport fra Ukraine.