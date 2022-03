Rusland åbner sager om falsk krigsinformation mod Google

Russiske myndigheder er utilfredse med søgeplatformen Googles ageren under krigen i Ukraine.

Derfor har det russiske medietilsyn, Roskomnadzor, åbnet to sager mod Google. Det oplyser tilsynet tirsdag.

Ifølge tilsynet har Google i Rusland ikke efterlevet landets regler for, hvilken information man må have liggende.

Google har forbudt information liggende, som burde fjernes. Og dermed promoverer Google falsk indhold, lyder anklagen.

Også videotjenesten YouTube, som er ejet af Google, forbryder sig mod russiske regler, mener Roskomnadzor.

YouTube er ifølge tilsynet stærkt involveret i 'informationskrigen' mod Rusland.

Roskomnadzor oplyser, at Google kan få en bøde på op mod otte millioner rubler. Det svarer til cirka 613.000 kroner. Alternativt kan bøden koste 20 procent af Googles årlige omsætning i Rusland for gentagne overtrædelser.

Google har ikke kommenteret beslutningen fra det russiske medietilsyn.

De to sager mod Google kommer, efter at Rusland har ført skrappe love for, hvordan krigen mod Ukraine må omtales.

I Rusland er det forbudt at omtale den russiske invasion af Ukraine som en krig, en invasion eller et angreb.

Rusland insisterer på, at der er tale om en 'særlig militæroperation'.

YouTube har verden over blokeret for indhold fra russiske statsmedier på platformen. Det har sat YouTube under massivt pres fra Rusland.

Rusland har efter invasionen af Ukraine begrænset for adgangen til sociale medier som Twitter, Facebook og Instagram.

Ifølge Rusland er Meta, som er selskabet bag Facebook og Instagram, skyldig i 'ekstremistiske aktiviteter'. Det har selskabets advokater afvist beskyldningerne om ved en domstol i Moskva.