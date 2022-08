Rusland advarer: Ingen vej tilbage

Rusland har advaret USA om, at der kan være tale om et 'diplomatisk point of no return', hvis Rusland placeres på udenrigsministeriets liste over 'statssponsorer af terrorisme'

Relationen mellem Rusland og USA kan ødelægges totalt, hvis USA's udenrigsministerium sætter Rusland på listen over 'statssponsorer af terrorisme'.

Sådan lød det fra russisk side, da Alexander Darchiev, leder af det nordamerikanske departement i det russiske udenrigsministerium, deltog i et interview med det russiske statskontrollerede medie TASS.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Guardian.

Udmeldingen kommer, efter to senatorer i starten af juli besøgte Kiev for at drøfte muligheden for at sætte Rusland på udenrigsministeriets liste over statssponsorer af terrorisme med Ukraines præsident, Zelenskij.

Listen består af lande, der af det amerikanske udenrigsministerium gentagne gange er blevet vurderet til at have ydet støtte til internationale terrorhandlinger.

Og muligheden for at Rusland kan ende på denne liste vækker altså vrede hos Alexander Darchiev, der blandt andet til TASS udtalte:

- Hvis det vedtages (lovforslaget om at sætte Rusland på listen, red.), vil det betyde, at Washington vil krydser et punkt, hvor der ikke er nogen vej tilbage, hvilket vil få den alvorligste følgeskade på de bilaterale diplomatiske forbindelser - helt til det punkt, hvor de forringes eller endda brydes.

- Vi advarer amerikanerne om de skadelige konsekvenser, sådanne handlinger vil få, og som permanent vil skade de bilaterale forbindelser, hvilket hverken er i deres eller vores interesse.