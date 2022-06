Rusland advarer USA om fare for konfrontation

Det russiske nyhedsbureau RIA citerer torsdag en talsmand for Kreml for at sige, at 'Rusland og USA er meget, meget tæt på en konfrontation'.

Udtalelsen er fremsat af Dmitrij Peskov, som er den ledende talsmand for Kreml.

Peskov sagde tidligere torsdag, at USA og Rusland må diskutere en forlængelse af nedrustningstraktaten START.

Udtalelsen kommer, på et tidspunkt hvor USA sender milliarder af kroner til Ukraine, og Rusland har optrappet en række angreb i Donbas i den østlige del af landet.

USA og Rusland har verdens største atomarsenaler, og der hersker usikkerhed om deres nedrustningsaftale START, der regulerer langdistanceraketter.

Interkontinentalt ballistisk missil fremvises på Den Røde Plads i Moskva, USA og Rusland har verdens største atomarsenaler og der hersker i dag usikkerhed om deres nedrustningsaftale START, der regulerer langdistanceraketter. Foto: Alexander Nemenov/Ritzau Scanpix

Traktaten, som blev underskrevet mellem de to lande i 2010, forpligter USA og Rusland til at begrænse antallet af atomsprænghoveder til 1550. Aftalen er blevet forlænget. Men der hersker usikkerhed om den på længere sigt. Ikke mindst efter forholdet mellem vest og øst er blevet langt mere fjendtligt.

Det britiske forsvarsministerium siger torsdag med henvisning til britiske efterretninger, at Rusland står over for at skulle foretage en farlig krydsning af floden Siverskyv Donets ved byen Sjevjerodonetsk. Her menes det nu, at alle broer er ødelagt.

- Ukraine har formentlig kunne trække en stor del af dets kampstyrker tilbage, efter at de i langt tid har forsvaret byen, hedder det i den daglige opdatering fra det britiske forsvarsministerium torsdag med tilføjelsen:

- Ruslands styrker i Donbas opererer højst sandsynlig i stigende grad ud fra improviserede og ikke forberedte aktioner i grupper, som er stærkt underbemandede.

Russerne angreb i maj Kyiv, men blev tvunget på tilbagetog. Rusland har siden haft fokus på at vinde kontrol over hele industriregionen Donbass i det østlige Ukraine.

Størstedelen af den strategisk vigtige by Sievjerodonetsk ligger i ruiner. En del soldater og civile befinder sig i en omringet kemikaliefabrik.

Omkring 10.000 civile er fanget i Sievjerodonetsk. Der var oprindelig 100.000 indbyggere, siger guvernøren i Luhansk, Sergij Gaidaij, på budskabsmediet Telegram. Han siger, at 'den ukrainske hær holder stand mod fjenden, så meget som det er muligt'.

Ukrainerne har sagt, at det har desperat brug for flere forsvarsvåben.

