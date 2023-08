Rusland anklager Ukraine for angreb på havneby

Russiske brugere på sociale medier melder tidligt fredag morgen om eksplosioner og skyderi nær den russiske havneby Novorossijsk ved Sortehavet.

Beredskabsmyndighederne i Novorossijsk bekræfter ifølge det russiske nyhedsbureau RIA meldingerne om eksplosioner og fortæller, at de er blevet anmeldt til sikkerhedsstyrkerne.

I en udtalelse hævder det russiske forsvarsministerium ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass, at Ukraine har angrebet en flådebase i Novorossijsk med to vanddroner, som er blevet ødelagt.

Veniamin Kondratjev, den regionale guvernør, fortæller ifølge RIA, at der ikke er meldinger om tilskadekomne eller anden skade som følge af angrebet.

Videoer, der er lagt op i en lokal onlinegruppe, viser skibe tæt på kysten, hvor lyden af skud også kommer fra.

Desuden er videoerne blevet delt af den russiske nyhedsside Astra.

Novorossijsk er en havneby, en af de største af slagsen ved Sortehavet, med omkring 273.000 indbyggere i regionen Krasnodar.

Byen ligger omtrent 150 kilometer fra Kertjstrædet, der fører til den ukrainske halvø Krim, som Rusland har besat siden 2014.

Russisk antiluftskyts har fredag morgen også skudt ti droner ned over Krim og uskadeliggjort yderligere tre med elektronisk jamming, skriver Tass.

Det kaspiske rørledningskonsortium, der laster olie på tankskibe i havnebyen, har midlertidigt sat en stopper for al sejlads.

Dets faciliteter er dog ikke blevet beskadiget, og selskabet, den primære eksportør af olie fra det russiske naboland Kasakhstan, laster fortsat olie på tankskibe.

Sammenstød i Sortehavet er blevet mere almindelige, efter at Rusland i sidste måned nægtede at forlænge en kornaftale med Ukraine.

Aftalens formål var at sikre, at skibe med korn ikke blev angrebet.

Russiske droner og missiler har siden slået ned i adskillige ukrainske havnefaciliteter og kornterminaler ved Sortehavet.

Rusland har også hævdet, at ukrainske vanddroner har angrebet et af landets krigsskibe, der eskorterede et civilt fartøj.