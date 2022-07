Rusland bekræfter angreb mod vigtig havneby i Ukraine

Ukraine arbejder søndag videre på at kunne genoptage eksporten af hvede fra havnebyen Odesa i det sydlige Ukraine - trods et russisk missilangreb lørdag.

Ukraines regering advarer samtidig om, at leveringen af hvede til resten af Europa kan blive bremset, hvis angrebet blot er et forvarsel om flere af samme slags.

Præsident Volodymyr Zelenskyj har betegnet lørdagens angreb som 'barbarisk'.

Det kom, kort efter at Ukraine og Rusland havde indgået en aftale, der skal sikre, at eksporten af hvede fra Ukraine bliver genoptaget.

Søndag erkender Rusland at have rettet et angreb mod havnen i Odesa. Målene var et ukrainsk krigsskib og et våbenlager, som blev ramt med præcisionsvåben, meddeler Rusland.

Dagen inden havde Rusland ellers over for Tyrkiets forsvarsminister helt afvist, at det var Rusland, der havde ramt den vigtige havn.

Ukraines militær har oplyst, at det russiske angreb ikke ramte kornlagrene og heller ikke forårsagede stor skade. Men der er slået skår i tiltroen til, at Rusland vil overholde den nyligt indgåede aftale.

- Gårsdagens angreb tyder på, at det helt sikkert ikke kommer til at fungere, siger præsident Zelenskyjs økonomiske rådgiver, Oleh Ustenko.

Han tilføjer, at Ukraine kan eksportere 60 millioner ton korn i de kommende ni måneder, men at det kan tage op mod 24 måneder at eksportere den mængde, hvis havnens operationer bliver afbrudt af missilangreb.

Angrebet mod Odesa er blevet fordømt af FN, EU, USA, Italien, Tyskland og Storbritannien.

FN har advaret om, at den manglende udskibning af hvede fra Odesa rammer verdens fattigste.

Rusland og Ukraine er to af verdens største eksportører af hvede.

Omkring 47 millioner mennesker i verden er skubbet ud i 'akut sult' på grund af den afbrudte forsyning fra ukraine og de sanktioner, Vesten har indført mod Rusland, vurderer FN's Fødevareprogram (WFP).