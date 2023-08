Rusland beskylder danske soldater for at træne nynazister: - Ubehageligt

Et diplomatbrev mellem Danmark og Ukraine er blevet opsnappet af Rusland, der nu beskylder danske soldater i Ukraine for at træne ukrainske nynazister

Danske soldater bruges lige nu til russisk propaganda.

Det russiske statsstyrede medie Ria Novosti er nemlig kommet i besiddelse af et dokument, der er blevet sendt fra den danske ambassade i Ukraine 21. maj 2021, som mediet offentliggjorde 6. august i år.

Dokumentet nævner seks danske soldater med navn, som skulle være draget til Ukraine i et samarbejde med engelske soldater i Operation Orbital, der skulle træne ukrainske soldater - flere måneder før Ruslands invasion.

'Det er selvfølgelig ubehageligt at opdage, at ens navn bliver brugt i propaganda-sammenhæng,' fortæller Søren Degn Laxy, der er en af de navngivne soldater, til Ekstra Bladet.

Ria Novosti påstår, at de danske soldater skulle have trænet medlemmer af den nynazistiske Azov-bataljon. Det nævner dokumentet dog ingensteder.

Her er dokumentet, som Rusland er kommet i besiddelse af. Søren Degn Laxys navn fremgår nederst. Ekstra Bladet har overstreget de andre fem navne. Foto: Ria Novosti

Autentisk

Selvom Azov-bataljonen ikke nævnes i dokumentet, skulle dokumentet dog være autenstisk.

Det bekræfter Udenrigsministeriet overfor TV 2, der var de første til at skrive om dokumentet i Danmark.

Dokumentet beskriver, at de danske militærinstruktører skulle ankomme i Ukraine 26. maj 2021, hvor de skulle træne Ukraines 56. motoriserede brigade ved Urzuf-basen i det sydøstlige Ukraine.

Det er netop den base, der gør, at russerne mener, at danskerne trænede nynazister, selvom det ikke fremgår i dokumentet.

En anonym russisk myndighedsperson udtaler nemlig til Ria Novosti, at Urzuf-basen, der senere blev erobret af russerne, var fyldt med dokumentation for, at de danske soldater trænede nynazister i at begå krigsforbrydelser.

- De materialer, der blev fundet der, indikerer direkte, at vestlige officerer intensivt trænede mobiliserede ukrainere, der bruger samme kriminelle metoder til krigsførelse, som Azov-bataljonen var i stand til, siger den anonyme kilde.

Dansk soldat

Forsvarskommandoen har overfor TV 2 afvist, at man har trænet Azov-bataljonen, og det samme gør Søren Degn Laxy.

Han er i dag premierløjtnant i hjemmeværnet. Tilbage i maj 2021 var han dog oversergent i hæren.

Han fortæller, at soldaterne fra 56. brigade, som han var med til at træne, boede i en midlertidig teltlejr ved Berdjansk, men at han selv boede på hotel inde i byen.

Ligesom Forsvarskommandoen afviser han på det kraftigste beskyldningerne om at have trænet nynazister.

- Det vil jeg stærkt understrege. Det var den 56. brigade, som vi lærte at føre defensiv kamp. Hvis vi var blevet sat til at undervise nynazister, havde vi altså reageret på det, siger han til TV 2.

Søren Degn Laxy da han var i Ukraine for at træne 56. brigade. Foto: Privatfoto

Bekymret

Søren Degn Laxy sidder lige nu i kommunalbestyrelsen på Ærø for Konservative.

I en sms til Ekstra Bladet skriver han, at der er ganske lille risiko for, at det får betydning for hans daglige liv, men at man ikke kan vide det med sikkerhed.

'Det, at jeg ikke ved, hvor mange der køber den her historie i Danmark og udlandet, er det uvisse og bekymringsskabende for mig,' skriver han.

Han forklarer, at han ikke umiddelbart er bekymret, da den russiske fortælling om nazisme i Ukraine ikke er ny. Det, der kan være bekymrende, er dog, hvordan russiske støtter reagerer, når nu der er offentliggjort konkrete navne og personer.

'Mest er jeg selvfølgelig bekymret for min familie og nære, som pludselig kan risikere at blive taget til indtægt for noget på mine vegne, fordi russerne opdigter og proklamerer, at jeg skulle have gjort noget, jeg aldrig har gjort,' skriver han.

'De tanker, jeg har, er, om de risikerer at blive antastet, ringer op eller andet. Om du pludselig skal høre på yderligere løgnehistorier og andet.'