Rusland blokerer for forlængelse af nødhjælpsordning i Syrien

FN's Sikkerhedsråd er ikke i stand til at forny en nødhjælpsordning for Syrien, fordi Rusland fredag har nedlagt veto mod et resolutionsudkast i Sikkerhedsrådet om at holde en nødhjælpskorridor fra Tyrkiet til Syrien åben i yderligere et år.

Udkastet var fremlagt af Norge og Irland.

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

De seneste to år har grænseovergangen Bab al-Hawa ved Tyrkiets sydlige grænse været den eneste mulighed for at fragte nødhjælp ind til de områder i det nordlige Syrien, som fortsat kontrolleres af oprørsgrupper.

Sikkerhedsrådets mandat for nødhjælpskorridoren udløber søndag.

Kina, der som Rusland, USA, Frankrig og Storbritannien er faste medlemmer af Sikkerhedsrådet, afstod fra at stemme, mens de øvrige 13 medlemslande stemte for det norsk-irske forslag.

Rusland, som støtter den syriske præsident Bashar al-Assad og hans regering, har ifølge nyhedsbureauet AFP flere gange indikeret, at det ønsker et stop for nødhjælp via grænseovergangen Bab al-Hawa.

Nødhjælp i form af mad, tøj og medicin er en livline for de over 2,4 millioner mennesker i den nordvestlige syriske region Idlib, der kontrolleres af jihadister og oprørere.

USA's FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, fordømmer Ruslands blokering af resolutionsudkastet.

Hun beskylder Rusland for at prioritere 'dets egne politiske interesser højere end det syriske folks humanitære behov'.

Storbritanniens FN-ambassadør, Barbara Woodward, siger, at Moskvas veto er 'dybt uansvarligt' og vil få 'tragiske' konsekvenser for de syrere, som er afhængig af nødhjælp.

Ruslands repræsentant i Sikkerhedsrådet afviser kritikken og siger, at resolutionsudkastet ignorerer det syriske styres suverænitet.

Mindst ni ud af de 15 medlemmer af Sikkerhedsrådet skal stemme for en resolution, for at den kan blive vedtaget. Desuden er det en forudsætning, at ingen af de fem permanente medlemmer nedlægger veto.

I 2021 krydsede næsten 10.000 lastbiler med nødhjælp Bab al-Hawa på deres vej mod Idlib, skriver AFP.