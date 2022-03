Rusland: Børn tvinges til propagandatimer

Når russiske forældre spørger børnene, hvad har du lært i skolen i dag, så kan svaret ofte lyde: Vi havde skam lidt propaganda fra præsident Putin.

For russiske børn helt ned til treårsalderen bliver nu i stor stil udsat for regimets propaganda, skriver internationale medier.



Russiske børn skal deltage i ‘patriotisk undervisning’, hvor de blandt andet bliver fortalt ‘sandheden’ om Ukraine.

- Det er meget udbredt. Mens de voksne får propagandaen serveret i nyhedsudsendelserne i de statsejede medier om aftenen, så vil Putin sikre sig, at den samme fortælling også kommer ud i børnehøjde, fortæller Jeanette Serritzlev, militæranalytiker og ekspert i russisk propaganda ved Forsvarsakademiet.

Tegnefilm og specialundervisning

Børn i både børnehaver og skoleklasser skal tegne militærkøretøjer og det russiske flag, deltage i fotoshoots, hvor de danner et Z, som symboliserer støtte til krigen, og ser tegnefilm om regimets opfattelse af Ukraine, og de oplæres i viden om Putin.

En propagandategnefilm hvor optakten til krigen beskrives, er gået viralt. Rusland fremstiller det som to venner, hvoraf den ene (Ukraine) forråder den anden ven (Rusland). Børnene har trøjer på med landenes flag, og både USA og Tyskland optræder som ‘børn’ i filmen.

Ifølge den russiske undervisningsminister, Sergey Kravtsov, har mange millioner børn set en anden film, ‘Fredens forsvarer’, som er en del af et undervisningsforløb lavet af det russiske styre.

Her fortælles præsident Putins opfattelse af Ukraine, som dermed retfærdiggør invasionen og krigen, der i Rusland kun omtales som en ‘militær specialoperation’.

Sergey Kravtsov har udtalt, at skolerne er centrale for at ‘vinde informationskrigen og den psykologiske krig mod Vesten’.

- Børnepropagandaen har to formål. Det ene er at oplære børnene i styrets fortælling om krigen i Ukraine. Det andet er at bruge børnene i den videre propaganda ove rfor resten af befolkningen. For eksempel ved at optagelser af børn, der støtter op om regimet og krigen, kan vises i nyhederne om aftenen, siger Jeanette Serritzlev.

Propaganda bliver værre

Mens Moskva altså målretter propaganda mod de små russere, så fortsætter det også i stor stil mod deres forældre.

Vestlige sociale medier såsom Facebook er blevet lukket, og der er vedtaget en ny lov, hvor man kan straffes med op til 15 års fængsel, hvis man spreder ‘misinformation’ om Ruslands invasion. For eksempel ved at omtale den som en ‘krig’.

På det seneste har endnu et par russiske medier måttet opgive at udkomme, og store dele af Rusland lever nu i en informationsboble, hvor krigen fremstilles som et retfærdigt tilbageslag mod ukrainsk ekstremisme, ‘nazister’ i Kiev og Nato's trusler mod Moder Rusland.

- I min opfattelser er propaganden kun blevet værre på det seneste. Rusland har lukket mere end 20 VPN-adresser, som russerne brugte til at få information ude fra verden. Flere medier har givet op. Det har stor signalværdi, udtaler militæranalytiker Jeanette Serritzlev.

