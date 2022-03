Rusland: Bombardement af børnehospital er 'fake news'

Imens Ukraines præsident kalder angrebet mod et børnehospital i Mariupol onsdag for en krigsforbrydelse, kalder russisk FN-talsmand det for 'fake news'

Ifølge ukrainske myndigheder blev et børnehospital i Mariupol onsdag ramt af bombardementer, hvilket medførte, at 17 personer blev såret. Torsdag morgen lyder det fra russisk side, at påstanden er 'fake news'.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Udmeldingen kommer fra den højtstående russiske FN-talsmand Dmitry Poylanskiy, der siger, at bygningen er en tidligere fødeklinik, men at det længe har været overtaget af tropper.

'Meget foruroligende'

'Sådan fødes falske nyheder', skriver han blandt andet på Twitter.

Derudover kalder han det 'meget foruroligende, at FN spreder denne information uden bekræftelse'.

Efter ukrainske embedsmænd onsdag fortalte, at russiske fly havde bombet børnehospitalet i Mariupol og 'begravede patienter i murbrokker på trods af en aftale om våbenhvile', har Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, udtalt, at bombningen er 'bevis på, at et folkedrab på ukrainere finder sted'.

Våbenhvilen, ukrainerne anklager de russiske tropper for at have brudt, var blevet indgået, for at civile kunne flygte fra byen, hvor flere hundredtusind ifølge Reuters har været uden vand og el i over en uge.

'Rusland skyder ikke mod civile mål'

Kreml-talsperson Dmitri Peskov sagde i en kommentar til Reuters onsdag, at 'russiske styrker ikke skyder mod civile mål'.

Efter angrebet har det ukrainske udenrigsministerium delt videoer, hvor hospitalet ses med huller i muren de steder, hvor vinduerne skulle have været.

Ukrainske myndigheder har meddelt, at 17 personer er blevet såret under angrebet, og FN's Menneskerettighedsråd har meddelt, at de er ved at verificere antallet af ofre.