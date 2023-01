Rusland bomber lejlighedskompleks: Flere civile såret

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine

Rusland har lørdag sendt en række missilangreb ind over Ukraine.

Flere byer, heriblandt hovedstaden Kiev, er blevet angrebet, og civile er blevet såret.

Det skriver BBC.

I byen Dnipro er et lejlighedskompleks blevet ramt, og civile er fanget under murbrokkerne. Det fortæller en ukrainsk embedsmand ifølge BBC.

15 civile er blevet reddet, og mindst ti personer - herunder to børn - er blevet såret i angrebet, lyder den seneste melding fra Kyrylo Tymoshenko, vicechef for det ukrainske præsidentkontor.

Beredskabet er til stede.

Lørdag eftermiddag har russerne sendt endnu et missilangreb ind over ukrainske byer. Luftforsvaret er i fuld gang med at forsvare hovedstaden Kiev, efter at eksplosioner har ramt flere steder i byen, lyder det fra borgmester Vitali Klitschko.

Kritisk infrastruktur er blevet ramt af missiler i Kharkiv og Lviv.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Folk søger mod metrostationer i Kiev for at komme i sikkerhed fra missilangrebene. Foto: Viacheslav Ratynskyi /Ritzau Scanpix

Folk holder hovedet højt og danser på en metrostation i Kiev. Foto: Clodagh Kilcoyne/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine Krigen i Ukraine: Dagens overblik

Annonce:

Modtager kampvogne

Tidligere lørdag kom det frem, at Storbritanniens premierminister, Rishi Sunak, har bekræftet, at landet vil sende kampvogne til Ukraine.

Det er kampvogne af typen Challenger 2, der skal hjælpe Ukraines krigsførelse mod Rusland.

Sky News skriver yderligere, at Storbritannien sender yderligere artilleri til Ukraine.

Præsident Volodymyr Zelenskyj har reageret på Twitter.

'Den altid stærke støtte fra Storbritannien er nu uigennemtrængelig og klar til udfordringer. I en samtale med premierministeren, Rishi Sunak, takkede jeg ham for beslutningen, der ikke blot styrker os på slagmarken men også sender det rigtige signal til andre allierede.'