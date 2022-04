Rusland bomber oliedepot

Ifølge Rusland har olielagre i Odesa været brugt til at forsyne ukrainske styrker i nærliggende by

Ruslands militær har ramt 'kritisk infrastruktur' ved at ødelægge et olieraffinaderi i Poltava i det centrale Ukraine og bombe et formodet olielager nær sortehavsbyen Odesa.

Det oplyser lokale ukrainske embedsmænd.

Ruslands forsvarsministerium har oplyst, at det russiske angreb har ødelagt et olieraffinaderi og tre oliedepoter i Odesa.

En mand på vej væk fra et olielager i den ukrainske storby Odesa, som søndag er blevet ram af russiske styrker. Den sorte røg kan ses i store dele af byen. Foto: Petros Giannakouris/Ritzau Scanpix

Olieanlæggene har ifølge russerne været brugt til at forsyne de ukrainske styrker ved byen Mykolaiv øst for Odesa.

- Røgen er synlig i nogle områder af byen. Alle relevante systemer og strukturer fungerer. Der er ikke meldinger om ofre, skriver en officer fra Ukraines sydkommando på mediet Telegram.

Millionbyen Odesa ligger i den vestlige ende af Ukraines sortehavskyst. Den rummer en base for den ukrainske flåde.

Ukraine mistænker Rusland for at ville gøre forsøg på at sikre sig en korridor langs kysten ved Sortehavet, så de russiske styrker får forbindelse med en lille udbryderprovins i Moldova, Transdnjestr. Her er der stationeret en russisk militærstyrke. I den lille provins tales der russisk.

Guvernøren i provinsen Poltava, Dmytro Lunin, meddeler, at et olieraffinaderi i Krementjug er blevet ødelagt under et russisk raketangreb lørdag.

