Rusland bruger 50 år gamle kampvogne

Det kan være et tegn på, at Rusland er ved at løbe tør for moderne krigsudstyr, når de bruger forældede kampvogne

Ifølge den britiske efterretningstjeneste bruger Rusland kampvogne fra 60'erne i krigen mod Ukraine.

Det kan være et tegn på, at russerne er ved at løbe tør for kampvogne og ifølge britiske efterretningstjenester betyder det, at Rusland mangler moderne og kampklart udstyr.

Det skriver Dagbladet.

Sårbart udstyr

Den kampvogn, russerne er begyndt at bruge, er en T-62 kampvogn, som blev produceret mellem 1961 og 1975 - og udskiftet i 80'erne.

De er forældede og sårbare over for angreb.

Det ukrainske forsvarsministerium hævder, at russerne mandag var blevet tvunget til at bruge netop denne type kampvogn på grund af de store tab af udstyr.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ruslands kampvogne er markeret med det pro-russiske 'Z'. Kampvognen på billedet er ikke af den omtalte model. Foto: Alexander Ermochenko/Ritzau Scanpix

Rusland svækket

Modernisering og en fordobling af forsvarsbudgettet har tilsyneladende ikke haft en stor indflydelse på Ruslands militær.

Invasionen af Ukraine har gjort Rusland betydeligt svagere, end de var i forvejen.

Det fremgår af britiske efterretninger, der i en rapport skriver, at Ruslands forsvarsbudget næsten er fordoblet fra 2005 til 2018. Det skriver Evening Standard.

Ud over den massive pengeindsprøjtning er forsvaret blevet moderniseret op gennem 00'erne, men nu slår britiske efterretninger fast, at moderniseringen af det russiske militær ikke har betydet, at Rusland dominerer Ukraine i sin invasion af nabolandet.

Det skyldes både fejl i den strategiske planlægning og eksekveringen af invasionen i Ukraine, som har gjort, at Rusland ikke kan forvandle deres militære overlegenhed til en afgørende fordel.

Rapporten fastslår desuden, at militæret er væsentligt svagere på flere punkter efter deres invasion af Ukraine. Det gælder både materielt og konceptuelt.

De omfattende sanktioner, som flere lande verden over har indført imod Rusland, har også betydet, at landet har svært ved at genopbygge militæret, og samtidig vil sanktionerne have en stor indflydelse på landets evne til at genindsætte militære styrker.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

To danske journalister blev beskudt i Ukraine i krigens første dage. Hør deres historie i Ekstra Bladets podcast 'Dårligt nyt fra Østfronten' herunder eller i din podcast-app. Alle afsnit er ude nu!