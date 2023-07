Rusland: Det er en kniv i ryggen

Rusland er tilsyneladende ikke særligt tilfreds med, at Tyrkiet har haft besøg af Volodymyr Zelenskyi.

- De seneste par ugers begivenheder har desværre tydeligt vist, hvordan Tyrkiet støt og roligt fortsætter med at bevæger sig fra at være et neutralt land til et uvenligt land.

Sådan lyder den skarpe kritik fra lederen af det Det Russiske Føderations forsvars- og sikkerhedsudvalg og tidligere generaloberst, Viktor Bondarev, om de seneste dages forhandlinger mellem Tyrkiet og Ukraine.

Det skriver CNN, der henviser til det russiske statsmedie Tass.

Vender Rusland ryggen

Ifølge den russiske embedsmand, har Tyrkiet på det seneste taget en række 'provokerende beslutninger', som viser, at landet er ved at vende Rusland ryggen.

Han henviser blandt andet til besøget i Tyrkiet fra den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyi, der bl.a. endte ud i, at fem ukrainske krigsfanger blev løsladt samt en officiel opbakning til et ukrainsk medlemskab af Nato fra Tyrkiet.

- Ukraine fortjener uden tvivl at blive medlem af Nato, lød det lørdag fra Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, på et pressemøde.

En dolk i ryggen

De fem ukrainere har siddet fængslet siden starten af 2022, efter at de blev taget til fange, under angrebet på den ukrainske by Mariupol. I september 2022 blev de så transporteret til Tyrkiet, som led i et fangebytte mellem Rusland og Tyrkiet.

Her lød aftalen på, at de fem fanger skulle blive i landet indtil krigens afslutning.

Men nu er de altså fri.

En beslutning som har vakt stor utilfredshed i Rusland.

- En opførsel som denne kan ikke kaldes for andet end et knivstik i ryggen, lyder det Viktor Bondarev, der samtidig opfordre Tyrkiet til at forlade Nato og skabe en alliance med Rusland i stedet.