Rusland: Droneangreb i Moskva afværget

En ukrainsk drone er mandag morgen blev skudt ned i området omkring Ruslands hovedstad, Moskva.

Det meddeler det russiske forsvarsministerium ifølge statslige nyhedsbureauer i landet.

Et 'angreb fra regimet i Kiev' blev afværget i Istrinskij-distriktet, der ligger nordvest for Moskva, klokken 8.16 lokal tid. Det er klokken 7.16 dansk tid.

Tidligere mandag morgen styrtede en anden drone ned i Ruzskij-området vest for Moskva, oplyser ministeriet ifølge Tass. Den blev 'neutraliseret' ved hjælp af 'elektronisk krigsførelse', hedder det.

Et andet nyhedsbureau, Ria Novosti, skriver, at fly til og fra to af Moskvas lufthavne - Vnukovo og Domodedovo - midlertidigt blev forstyrret. Nogle fly blev omdirigeret til andre lufthavne.

Der er ikke meldinger om tilskadekomne.

I de seneste måneder har der været stadig flere droneangreb i både grænseområdet nær Ukraine og i området omkring Moskva.

Flere gange har droneangreb været rettet mod Moskvas finansdistrikt.

I maj meddelte Rusland, at to ukrainske droner havde forsøgt at angribe Kreml, der er den russiske regeringsbygning.

Den ukrainske regering har ikke kommenteret beskyldningerne om, at Ukraine skulle stå bag angrebene. Men flere højtstående embedsmænd har udtrykt tilfredshed med dem, skriver nyhedsbureauet Reuters.