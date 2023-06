Rusland dropper kriminalsag mod Prigozjin: Flytter til Belarus

Rusland dropper kriminalsag mod Wagner-gruppens chef, Jevgenij Prigozjin.

Det oplyser præsident Vladimir Putins talsmand, Dmitrij Peskov, lørdag aften.

Han betegner lørdagens begivenheder som 'tragiske' og siger videre, at Prigozjin nu flytter til Belarus.

Det er led i en aftale, der lørdag aften faldt på plads med hjælp fra Belarus.

Den belarusiske leder, Aleksandr Lukasjenko, har mæglet i den dramatiske konflikt mellem Wagner-gruppen og den militære og politiske ledelse i Moskva.

Forhandlingerne varede hele lørdagen, lyder det i en meddelelse fra Belarus.

- Som resultat blev de enige om, at det var utilladeligt at udløse et blodbad på Ruslands territorium, hedder det videre.

Lukasjenko og Prigozjin har kendt hinanden i omkring 20 år, og derfor havde den belarusiske præsident tilbudt at mægle i sagen, tilføjer Peskov.

Ruslands efterretningstjeneste FSB meddelte sent fredag aften, at den ville åbne en kriminalsag mod Wagner-lederen for at opfordre til væbnet mytteri. Den sag bliver altså nu droppet.

Heller ikke andre medlemmer af Wagner-gruppen, der deltog i fremrykningen mod Moskva, vil blive straffet.

Det er vigtigere at undgå blodsudgydelser end at straffe folk, lyder det i udtalelsen fra Kreml.

- Vi har altid respekteret deres heroiske indsats ved fronten, siger Kremls talsmand.

Han siger ifølge britiske BBC, at de medlemmer af Wagner-gruppen, der ønsker at indgå en kontrakt med den russiske hær, kan gøre det.

Peskov tilføjer, at han ikke ved, hvor Prigozjin befinder sig nu.

Bevæbnede kolonner af soldater fra Wagner-gruppen begyndte lørdag at bevæge sig fra den sydlige russiske by Rostov med kurs mod Ruslands hovedstad, Moskva.

Det fik præsident Putin til at beskylde Wagner-chefen for 'væbnet mytteri'.

Ifølge hans talsmand kommer Wagner-chefens oprør ikke til at påvirke Ruslands fortsatte kamp i Ukraine.