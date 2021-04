Rusland-ekspert: - Der kan godt komme krig

Det er ikke let at finde ud af, om der er tale om provokation fra russisk side, eller om Putin rent faktisk kan finde på at gå i krig med Ukraine.

I den seneste tid har Rusland nemlig sendt tropper til grænsen til det østlige Ukraine ved Donbas-regionen, hvor der gennem længere tid har været uroligheder mellem den ukrainske regeringshær og pro-russiske separatister.

Men er det Putin, der spiller med musklerne, eller er der rent faktisk tale om en eskalering i retning af krig?

Stormagter advarer Rusland: Stop provokationer af Ukraine

I tvivl

Et spil med musklerne, lyder det fra Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og beskæftiger sig meget med Rusland og Ukraine.

Men han er ikke helt sikker, for det kan godt ske, at Rusland går i krig mod Ukraine.

- Når jeg læser de russiske medier og de russiske kommentatorer, så er de ret usikre, og mange af dem er rent faktisk stadig i tvivl, siger Flemming Splidsboel Hansen til Ekstra Bladet.

- Der er nogen, der siger, at der godt kan komme krig, hvis Putin vurderer, at han kan få noget ud af det.

Lægge pres på Zelenskij

Flemming Splidsboel Hansen tror dog selv mest på, at den russiske oprustning ved den ukrainske østkyst skyldes, at Putin gerne vil lægge pres på Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskij.

- Jeg tror primært, det er et spil med musklerne, fordi Putin er utilfreds med den måde, der er blevet slået ned på pro-russiske personer og medier i Ukraine, siger han.

- Det er en måde for Rusland at sige til Ukraine, at nu skal de passe på, for ellers kan det måske blive alvor.

Ifølge Flemming Splidsboel Hansen kan det også spille ind, at Putin mener, at han er nødt til at have et højt konfliktniveau, fordi det er det, der holder ham ved magten.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofoed (S), har kaldt den russiske oprustning for 'stærkt bekymrende', og den amerikanske præsident, Joe Biden, har været ude at sige, at Ukraine ikke kommer til at stå alene, hvis der udbryder krig.

Vil Putin i krig? Grænse-konflikt eskalerer