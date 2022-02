Rusland-ekspert: Har sjældent set ham på den måde

Mandag aften holdt den russiske præsident, Vladimir Putin, en næsten timelang tale i bedste sendetid.

Her gjorde han det klart, at han anerkender de selverklærede udbryderrepublikker Donetsk og Lugansk i det østlige Ukraine som uafhængige.

En udtalelse, der senere fik Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, til at anklage Rusland for at ødelægge fredsbestræbelser og krænke Ukraines suverænitet.

Men hvad var egentlig Putins formål med talen - og hvem var den primært rettet til? Ekstra Bladet har talt med Jakob Tolstrup, der er lektor ved Aarhus Universitet og ekspert i russiske og ukrainske politiske forhold.

- Den aggressive retorik var meget iøjnefaldende. Det var en aggressiv og vred Putin. Jeg har sjældent set ham optræde på den måde. Det her var en koreograferet fremstilling af en vred landsfader, siger Jakob Tolstrup til Ekstra Bladet.

Det kunne godt være svært at lure, hvem han var så aggressiv over for? Var det en advarsel til vesten?

- Publikummet var primært den russiske befolkning og i rigtig høj grad vesten. Den første del var en lang fortælling om, at Ukraine ikke har en statshistorie - at landet er en kunstig konstruktion, der blev skabt under Sovjet-tiden. Det er en kunstig stat, der er en del af Rusland, må man forstå. Her talte han også til den almindelige russers opfattelse af Ukraine som et broderfolk. Det er nogen, man er nært knyttede til, siger lektoren og uddyber:

- På den måde forsøger Putin at legitimere, at Rusland flytter grænserne, fordi grænserne ifølge ham er kunstige. Samtidig er det også det signal, han vil sende til vesten, siger Jakob Tolstrup.

Putins egen verden bliver russernes sandhed

En anden af Putins budskaber i talen var, at vesten ikke behøver at gøre Rusland til fjende. Et budskab, han har gentaget ved flere lejligheder.

- Han udlægger vesten som den aggressive part. Som en rival, der forsøger at spænde ben for Rusland, og som altid miskrediterer Rusland. Det er vesten, der har pustet til den ukrainske elite og gjort dem overmodige ved at få dem til at lægge sig ud med Rusland, siger Jakob Tolstrup, der dermed peger på, at Putin på sin egen vis får skabt en parallel verden - ved at komme med sin egen udlægning til det russiske folk.

Det virker måske mærkeligt for mange herhjemme, at det er muligt for Putin at fremstille USA som den aggressive part, når det var Rusland, der i første omgang sendte en masse tropper til den ukrainske grænse?

- Ja, det har du ret i. Grunden til at han kan lave den fortælling, det er, at man har statskontrollerede medier i Rusland. Langt størstedelen får deres nyheder via tv, der er kontrolleret af staten.

- Rusland gør samtidig grin med, at vesten er bekymret for en invasion af Ukraine, fordi Putin fremstiller Ukraine som et broderfolk, siger eksperten, der samtidig peger på, at Putin netop skaber denne kærlige fortælling om det ukrainske folk, fordi mange russere har familiære og venskabelige bånd til folk i Ukraine.

I stedet bruger Putin USA's reaktion som et led i den fortælling, han i forvejen har skabt, mener Tolstrup.

- De (almindelige russere, red.) hører ikke noget om, at Rusland har op mod 150.000 soldater ved Ukraines grænse. Russerne mangler forståelse for, hvorfor der er konflikt i Ukraine. Det får de ikke svar på. Men USA's reaktion (om at sende soldater til Ukraine, red). bliver i stedet en del af fortællingen om, hvor aggressive vesten er - og om hvordan USA og vesten igen prøver at manipulere den ukrainske elite til at gå imod Rusland.