Rusland erkender ukrainsk erobring af landsby i Zaporizjzja

Ukrainske styrker har ifølge Rusland generobret landsbyen Pjatykhatky, der ligger i regionen Zaporizjzja.

Det er en sjælden indrømmelse fra russisk side af, at landet har tabt terræn i Ukraine.

- De ukrainske styrker er lykkedes med at få den (landsbyen, red.) under deres kontrol, skriver Vladimir Rogov, der leder den russiske administration i regionen, på beskedtjenesten Telegram søndag.

Rogov siger, at ukrainske styrker har generobret landsbyen på trods af 'kolossale tab' under bølger af angreb.

Han påstår, at hundredvis af ukrainske soldater er blevet dræbt. Det er ikke blevet bekræftet fra ukrainsk side.

Området bliver nu udsat for artilleriangreb fra russisk side med det mål at omringe ukrainske styrker, siger Rogov. Han bemærker, at der foregår voldsomme kampe.

Samtidig melder ukrainske styrker om kampe i flere retninger ved fronten.

Billeder, der viser store eksplosioner og en brand, cirkulerer på de sociale medier. Billederne viser angiveligt Ukraines luftvåben ramme et stort russisk våbendepot nær byen Henitjesk i den russiskkontrollerede del af Kherson-regionen.

I sin daglige videotale søndag siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at Rusland ikke kun vil mislykkes med at erobre mere ukrainsk territorium, men at Rusland også vil miste territorium, som det kontrollerer nu.

- Der er intet alternativ, og der kommer ikke til at være et, siger Zelenskyj.

Han siger, at ukrainske styrker skridt for skridt bevæger sig fremad for at befri deres land.

Både Ukraine og Rusland 'lider et stort antal dødsfald', mens hårde kampe foregår ved fronten, lyder det i det britiske forsvarsministeriums daglige efterretningsrapport søndag.

Rusland siges at have oplevet et store antal tab af soldater siden kampen om Bakhmut i marts.

Ministeriet har ikke sat antal på, hvor mange der er dræbt eller såret.

Rapporten fastslår, at de heftigste kampe foregår i Zaporizjzja, det vestlige Donetsk og nær Bakhmut.

- I alle disse områder fortsætter Ukraine med at forfølge offensive operationer og har gjort små fremskridt, lyder det i rapporten.

Sydpå er det dog Rusland, der ofte har succes med 'relativt effektive forsvarsoperationer'.