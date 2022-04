Rusland flytter op mod 2000 soldater fra Georgien til Ukraine

Der har længe været forlydender om, at Ruslands invasion af Ukraine ikke går helt efter planen.

Og nu tyr Rusland angiveligt til nye midler for at få tropper til frontlinjen i det belejrede land.

Det britiske forsvarsministerium skriver, at efterretninger viser, at Rusland er i færd med at finde tropper fra andre udenlandske indsatser, som kan indsættes i Ukraine.

- Rusland omplacerer dele af dets styrker fra Georgien for at forstærke indsatsen i Ukraine, skriver ministeriet på Twitter.

- Mellem 1200 og 2000 af disse russiske soldater er ved at blive omorganiseret til tre taktiske bataljoner.

Ministeriet skriver desuden, at det er højst usandsynligt, at det på noget tidspunkt har været Ruslands plan at forstærke tilstedeværelsen i Ukraine på den måde.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters sagde den russiske regering tidligere på ugen, at den ville holde igen med angreb på det nordlige Ukraine og hovedstaden, Kyiv.

Det russiske lederskab formulerede trækket som en slags goodwill, mens russiske styrker ville arbejde på at 'frigøre' Donbas-regionen.

Ukraine og dets allierede har dog sagt, at trækket nærmere var en mulighed for de russiske styrker for at samle sig og omgruppere efter at have haft svært ved at vinde territorie og fremskridt i områder omkring Kyiv.

Sent torsdag aften sagde Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at Ukraine 'stadig må træde en lang og vanskelig vej for at få alt det, vi gerne vil have'.

Fredsforhandlingerne mellem de to lande står til at fortsætte fredag. Det er mere end måned siden, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, sendte sine styrker ind i Ukraine.