Rusland forbereder ny offensiv fase i krigen i Ukraine

Rusland gør forberedelser til en ny offensiv fase i krigen i Ukraine, siger en talsmand for den ukrainske efterretningstjeneste.

Vurderingen kommer efter udmeldinger i Rusland om, at de russiske militære operationer vil blive optrappet 'i alle operationelle områder'.

De seneste dage har russerne sendt mange raketter og missiler indover byer i Ukraine og dræbt snesevis af mennesker ifølge Ukraines regering.

- Der er ikke blot tale om angreb fra luften og havet, siger Vadym Skibitskji, talsmand for Ukraines militære efterretningstjeneste.

- Vi kan se granatbombardementer langs hele frontlinjen. Russerne gør samtidig aktiv brug af taktiske luftangreb og angrebshelikoptere, tilføjer han.

- Det er tydeligt at se, at der gøres forberedelse til den næste fase i offensiven, siger han videre.

Tidligt søndag eftermiddag sagde det russiske forsvarsministerium, at det havde nedskudt en ukrainsk MI-17 helikopter og et SU-25 fly.

Ministeriet sagde samtidig, at et missilangreb havde ødelagt et våbendepot i Odessa med harpunmissiler givet til ukrainerne af Nato.

Det ukrainske militær venter en offensiv mod Slovjansk, som er en symbolsk vigtige by i regionen Donetsk i det østlige Ukraine.

Det britiske forsvarsministerium, der dagligt udsender opdateringer om krigen, siger, at Rusland forstærker dets forsvarsstillinger i de områder af det sydlige Ukraine, som det har besat.

Ukraine siger, at mindst 40 mennesker er blevet dræbt under russiske granatbombardementer af civile byområder i de seneste tre dage.